سازمان بازرسي كل كشور بايد نقطه اعتماد مردم باشد/ دولت نهم پرچمدار مبارزه با كج رفتاري ها و مفاسد است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران صبح امروز پس از بازديد از بخش هاي مختلف سازمان بازرسي كل كشور، در جمع كاركنان و مسئولان اين سازمان، شبهاي قدر را شب اتصال، و شب شناوري در درياي رحمت الهي خواند و گفت: شبهاي قدر شب رقم زدن سرنوشت هاي نيكو و متعالي است و حقيقت شب قدر حقيقت امام وانسان كامل است و سرنوشت به علم الهي به دست امام عصر رقم مي خورد.

رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اينكه كار بدون نظارت قابل قبول نيست، گفت: جريان امور هر چه جلوتر مي رويم پيچيده تر مي شود و اين خاصيت زندگي امروزي است و انسان درحال كمال و پيشرفت است و با توجه به توانمنديهاي در حال گسترش تصميم گيري ها، هدايت كردن ها و عمل كردن ها نيازمند نظارت دقيق است.

وي با تاكيد بر اينكه نظارت واجرا يار يكديگر هستند و بدون هم معنا ندارند، گفت: هر نوع نگاهي كه تقابل و ضديت را القاء كند مردود است و از نگاه دولت كه خود پرچم دار مبارزه با كج رفتاري ها و مفاسد است ، وجود دستگاه نظارتي غنيمت و يك ارزش است.

احمدي نژاد تصريح كرد: دولت از كار نظارت استقبال مي كند و به آن ارج مي نهد ما همه بايد دست به دست هم دهيم واين كشور را به عنوان يك كشور الگو و شاهد بسازيم و همگي در اين باره همه مسئول هستيم اما تقسيم كار بسيار مهم است زيرا ممكن است كار به نتيجه مطلوب نرسد.

وي اولويت بندي در اجرا و مرز بندي در دستگاه هاي اجرايي را بسيار مهم خواند و گفت: به عنوان مثال گفته شد كه ادارات از دادن حقوق هاي ميليوني به كاركنان خود اجتناب ورزند اما برخي مديران آمدند اضافه كار كارمندان را كم كردند اين همان كج روي هاست.

احمدي نژاد ، بازرسي را يار و كمك اجرا خواند و گفت: سيستم هاي اداري امروز چند ويژگي دارند اول اينكه مي خواهند خود را گسترش دهند زيرا مديران تمايل دارند حوزه كارشان افزايش پيدا كند و دومين ويژگي اين است كه مي خواند حوزه اقتدار خود را اضافه كنند كه بايد دراين مسئله مراعات شود زيرا باعث بروز برخي اختلافات خواهد شد.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي خطاب به كاركنان و بازرسان سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما شما را يار خودمان مي دانيم اما بايد مراقبت كنيم كارها درجهت اصلاح گري باشد و توقف در كار صورت نگيرد زيرا دركشور ما كارها تند صورت مي گيرد.

وي افزود: به عنوان مثال در سال 83 از هر 100 تومان هزينه 5/19 تومان صرف تاسيسات زير بنايي شده است اما كارها به حدي طول كشيده كه رقم هاي ساخت اين تاسيسات به نرخ امروز 5 برابر گذشته شده است.

احمدي نژاد با بيان اينكه اين دولت، دولت مديران عالم مومن و شجاع است ،گفت: ما بايد بتوانيم از برخي قوانين، به نفع ملت بگذريم و انعطاف نشان دهيم.

وي افزود: امروز يك نشاط بالا در تمام دستگاهها مشاهده مي شود و براي انجام كار مسابقه گذاشته اند و هر چه تعاملات صميمي تر و ايماني تر باشد كارها بهتر صورت مي گيرد. و همه مسئولين بايد تلاش كنند تا به قله هاي پيشرفت برسيم و كاروان را از حركت باز نداريم و از مسير منحرف نكنيم.

رئيس جمهور با بيان اينكه ما از سازمان بازرسي كشور براي دستگاه اجرايي انتظار پيشنهاد نداريم، گفت: ما از پيشنهادات استقبال ميكنيم و شما بايد چشم بيدار ملت و نظام باشيد شما بايد امين دلسوز و كارآمد باشيد و آنكه مي خواهد اصلاح گري كند خود بايد در رده والاتري از اصلاح باشد.

وي با بيان اينكه اطلاع رساني بخش عظيمي از كار است و مي تواند تاثيرات فراواني داشته باشد و اين اطلاع رساني بايد كامل و دقيق باشد.

رئيس جمهور تصريح كرد: ديروز مصوبه اي از سوي ديوان عدالت اداري درباره حسن انجام انتخابات منشر شد كه اصلا چنين مصوبه اي وجود نداشته است زيرا نظارت وظيفه شوراي نگهبان است و انتشار اين گونه مصوبات كه مربوط به گذشته است مي تواند ايجاد شبهه كند و اين مصوبه بدون اينكه تاريخ آن مشخص باشد، منتشر شده است.

رئيس شوراي عالي امنيت ملي با بيان اينكه مهمترين سرمايه ما اين است كه مردم به ما اعتماد كنند ، گفت: سازمان بازرسي كل كشور بايد امين ترين نقطه اعتماد مردم باشد و اين سازمان نقطه بارز اعتماد مردم قرار گيرد.