به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدنقی لطفی در خطبه‌های نماز جمعه ایلام اظهار داشت: مسئولان باید با تکیه بر توانمندی های داخلی به دنبال رفع مشکلات اقتصادی مردم و کاهش تورم باشند.

وی بیان داشت: یک و سال و نیم پس از توافق برجام تحول خاصی صورت نگرفته و مشکلات اقتصادی مردم همچنان پابرجاست، دستاوردهای اجرای برجام در یکسال گذشته اعمال تحریم‌های جدید، غارت اموال ملت ایران در بانک‌های آمریکائی و اروپایی، مسدود شدن دارائی‌ها ایران توسط دادگاه‌های آمریکائی و تحریم افراد و شخصیت‌ها بوده و حالا هم باید در انتظار تحریم‌های کنگره و سنای آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ باشیم.

امام جمعه ایلام با اشاره به رشد ۵۰۰ هزار نفری آمار بیکاران در سال ۹۵ گفت: این موضوع دلیل بر ناکارآمدی برنامه‌های اقتصادی دولت است، این آمار تکان دهنده از رشد بیکاری در کشور نشان دهنده چهره نگران کننده و زشت از اقتصاد بیمار کشور است و چالش‌های اقتصاد ایران را هنوز پابرجاست و با سیاست‌های دولت فعلی هم افق روشنی برای اقتصاد وجود ندارد.

آیت الله لطفی اضافه کرد: حال سوال این است چه عواملی سبب عدم موفقیت دولت‌های گذشته و دولت فعلی در عرصه اقتصادی شد؟ اساسا برنامه‌های همه دولت‌ها در بعد اقتصادی مقطعی و با گرایش های سیاسی و جناحی خاص ناقص و ناکارآمد بوده، البته علت اصلی در عدم موفقیت برنامه‌های اقتصادی این است که مدیریت اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب در اختیار عناصر خاص با گرایش به نظام سرمایه‌داری غرب و کلید حل مشکلات اقتصادی را تبعیت محض از نسخه‌های پیچیده از نظام سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد غرب است.

وی ادامه داد: متاسفانه باید بپذیریم رکن اصلی اقتصاد کشور بر فروش نفت استوار است و این خود بزرگترین عامل در رکود اقتصادی کشور و چالش‌های عمیق پیش رو اقتصاد مقاومتی است.

سیاست‌ها و تدابیر رهبری در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی خنثی کردن تحریم ظالمانه است

لطفی تصریح کرد: سیاست‌ها و تدابیر رهبری در اقتصاد مقاومتی، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی خنثی کردن تحریم ظالمانه است، سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل رو به اتمام است و مسئولان دولتی و مخاطبان اسلامی این شعار باید درباره اجرای آن اقدامات و کارنامه خود را به مردم نشان دهند، امروز دغدغه اصلی مردم رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشت است که در روزهای پایانی سال ۹۵ نشانه‌هایی از رفع مشکلات اقتصادی برطرف شدن رکود و مهار تورم که باعث نگرانی اقشار مختلف مردم است، مشاهده نمی‌شود، دشمنان کینه‌توز مردم و انقلاب، آمریکایی‌ها و اتحادیه اروپا و مرتجعین عرب منطقه درصددند با تحریم‌های اقتصادی عزت و اقتدار ملی کشور را از ملت و نظام بگیرند، رهبری فرمودند برخی با اظهار ضعف اقتصادی دشمن را به فشار بیشتر ترغیب کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: بیانات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب در جمع مسئولان و دست‌اندرکاران راهیان‌نور نمودی از یک نگاه بنیادین و راهبردی است که باید رفتار سیاست خارجی و روابط بین‌المللی عزتمند و بااقتدار باشد، سیاست خارجی انقلاب نمادی از میراث‌های نظری باقیمانده از امام راحل است که به صورت کامل و درخشانی توسط رهبر انقلاب ترکیب بندی شده و در بیانی رسا و شفاف قابل درک و فهم برای مردم و خواص جامعه است.

وی اضافه کرد: پیام بیانات رهبری این است که منافع ملی ما با فرهنگ اسلامی و انقلابی فراتر از مرزها گره خورده است، گرچه رهبری بارها صورت بندی جدیدی از سیاست خارجی مطرح کردند اما در اجتماع دست‌اندرکاران راهیان‌نور به شکل دیگری فرمودند که عزت باید یک اصل باشد و هرگونه کوتاه آمدن از عزت، ارزش حکمت و مصلحت را از بین می‌برد.

خطیب جمعه ایلام به سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط امام راحل در سال ۱۳۵۸ اشاره کرد و گفت: این روز، روز بزرگداشت شهداء است، یاد شهیدان یادبود ارزش‌های انسانی است و گرامیداشت آنان تجلیل از برترین خصال بشری است.

وی ادامه داد: یاد شهیدان باید یادآور حماسه و ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی باشد، آنان فرزانگانی هستند که جان خود را برای لقای معشوق، عاشقانه و عارفانه تقدیم کردند و با نیکوترین وجه در جوار رحمت الهی قرار گرفتند، شهیدان ما را پیوسته به جهاد و به هجرت الی الله و به تلاش مخلصانه در راه خداوند که همان انجام تکلیف در هر زمان و پاسخ به نیاز هر لحظه است فرا می‌خوانند.