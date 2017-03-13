۱۵میلیون دلار محصولات دامی از استان سمنان صادر شد

محمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مهم‌ترین برنامه سال آتی در حوزه دامپزشکی ارتقا کیفیت بهداشتی تولیدات دامی است، ابراز داشت: یکی از سیاست‌های دامپزشکی ارتقا کیفیت و بهبود خدمات محسوب می‌شود که این امر سبب شد تا رشد ۱۵میلیون دلاری صادرات محصولات دامی را از استان سمنان شاهد باشیم که دلیل این اقبال کیفیت بالای بهداشتی تولیدات دامی استان است و این هدف را دنبال می‌کنیم تا با افزایش ارتقا کیفیت محصولات بتوانیم در جامعه هدف بین‌الملل رقابت‌پذیری را ایجاد کنیم.

وی افزود: در استانی پهناور با جمعیتی محدود زندگی می‌کنیم که در حوزه دام‌پروری ازنظر سرانه تولید محصولات دامی نسبت به سرانه تولید کشور در حوزه گوشت سفید، شیر خام و گوشت قرمز سه برابر سرانه کشور را به خود اختصاص داده‌ایم که ۳۰الی ۴۰درصد محصولات تولیدی نیاز جمعیت استان را تأمین می‌کند و مابقی به استان‌های دیگر صادر می‌شود که مهم‌ترین آن پایتخت است و بخش اعظمی از گوشت سفید و قرمز و لبنیات موردنیاز خود را از استان سمنان تأمین می‌کند.

اعتبارات دامپزشکی در برنامه ششم توسعه دیده شود

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه متأسفانه از برنامه چهارم توسعه اعتبارات دامپزشکی بر پایه ضعیفی بسته‌شده است، ابراز داشت: در سطح کلان نسبت به سایر ادارات دامپزشکی کشور عقب هستیم لذا با توجه به سطح واحدهای دامی، وسعت استان و پراکندگی روستاها تلاش شد تا این اعتبار افزایش یابد ولیکن هنوز به حد مطلوب نرسیده‌ایم و باید گفت حداکثر ۵۰درصد اعتبارات برای دامپزشکی مصوب شده که هنوز تخصیص پیدا نکرده است و این امر مستلزم توجه ویژه در برنامه ششم توسعه است تا بتوان با این پراکندگی که در دوردست‌ترین نقاط کویری داریم مراقبت‌های بهداشتی را افزون کنیم.

سعیدی بابیان اینکه ازنظر منابع انسانی ۵۰درصد چارت تشکیلاتی دامپزشکی کشور خالی و نیازمند آن است که اعتبارات این سازمان بهتر دیده شود، تصریح کرد: همه فعالیت‌هایی که در حوزه کنترل بیماری‌های واگیردار دام و مبارزه با بیماری‌های مشترک بین انسان و دام در حوزه سلامت فرآورده‌های خام دامی و بهداشت عمومی انجام می‌شود به‌سلامت جامعه انسانی منتهی می‌شود که با توجه به اهمیت وجود چنین ساختاری نیازمند توجه مقامات ملی و استانی هستیم.

وی افزود: بهداشت دام، افزایش پوشش ایمنی دام‌ها و مراقبت‌هایی که باید لحاظ شود ازجمله برنامه‌های دامپزشکی محسوب می‌شود لذا تلاش شد تا با آموزش و ترویج کلاس‌های آموزشی برای بهره‌برداران کیفیت خدمات را ارتقا دهیم و باید گفت ممیزی‌های واحدهای دام‌پروری، واحدهای واسط شامل کشتارگاه‌ها، بسته‌بندی‌ها، سردخانه‌ها و حتی ناوگان حمل‌ونقل را شامل می‌شود که نشان می‌دهد باید برای ارتقا ساختاری و کیفیتی تلاش کرد تا محصول ایده آل و قابل‌رقابت با تولیدات کشورهای مدعی پیشرفت و توسعه تولید کرد.

۷ دهستان استان سمنان نیازمند توجه ویژه مسئولان

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان همچنین ابراز داشت: هفت منطقه و دهستان شامل زمان‌آباد خار توران، طرود، بیارجمند، فرومد، کالپوش در شرق استان و ایوانکی در غرب به علت دور بودن از شهرستان نیازمند رسیدگی و توجه ویژه است لذا با توجه به اینکه شغل غالب مردم این هفت منطقه دامداری و کشاورزی است و چارت تشکیلاتی دامپزشکی در این مناطق وجود ندارد لذا با ایجاد پست دامپزشکی و استقرار نیروهای بومی تلاش شود تا روستاهای هدف را موردتوجه قرار دهیم که این امر مستلزم هماهنگی نسبی بین دهیاران روستاها وادارات دامپزشکی شهرستان است.

سعیدی با اشاره به سفر ریاست دامپزشکی کشور به استان سمنان، تصریح کرد:با توجه به درخواست دامداران منطقه غرب استان شهرستان‌های آرادان و گرمسار مبنی برداشتن مشکلاتی در صنعت دام‌پروری که بخشی از آن به حوزه دامپزشکی مربوط می‌شود این سفر صورت گرفت که طی آن چالش‌هایی نظیر بروز بیماری‌ها، تلفات، مراقبت‌های بهداشتی، خدماتی که باید دامپزشکی ارائه دهد و انتظارات تشکل‌ها مطرح شد.

وی افزود: مهم‌ترین چالش در حوزه دامپزشکی در این است که سمنان استانی پهناور است و دام‌های عشایر در سطح ۹۵هزار کیلومترمربع در حال تردد و چرا هستند که این امر ۱۰ استان دیگر را نیز درگیر می‌کند لذا باید تمهیداتی اندیشه شود تا مخاطراتی ازجمله انتقال بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و دام که همه‌ساله در کوچ بهاره عشایر وجود دارد به حداقل کاهش پیدا کند.

تأمین بهداشت دام از اولویت‌های دامپزشکی است

مدیرکل دامپزشکی استان سمنان بابیان اینکه تأمین بهداشت دام از اولویت‌های دامپزشکی محسوب می‌شود، ابراز داشت: کشور در معرض تهدید بیماری‌های عفونی واگیردار دام و مشترک بین انسان و دام از جانب مرزها است که باید هوشیارانه عمل کرد، کنترل بیماری‌های واگیردار دام و مشترک بین انسان و دام درگرو همکاری و هماهنگی تنگاتنگ دامپزشکی و بهره‌برداران و دامداران است که با توجه به درگیر شدن ۱۰ استان کشور باید از طریق ملی آن را مورد پیگیری قرارداد.

سعیدی در ادامه تصریح کرد: دامپزشکی می‌کوشد تا در سطح کلان به این موضوع نگاه کند لذا دستورالعمل‌هایی را به استان‌های مبدأ و مقصد عشایر اعلام می‌کند که طی آن خدمات در استان‌ها شامل مشاوره، واکسیناسیون، آموزش و اطلاع‌رسانی انجام می‌شود که این هماهنگی بین سمنان و استان‌های هم‌جوار نیازمند این است که در سطح ملی جلساتی تشکیل شود و دستورالعمل‌هایی نوشته و اعتباراتی گسیل داده شود که این حجم عظیم سرمایه دامی که تردد می‌کنند موردحمایت و مراقبت قرار گیرد.

وی افزود: این مهم می‌طلبد تا بهره‌برداران نیز مراقبت کنند و به این امر که دولت باید همه مراقبت‌ها و خدمات را ارائه دهد امید نداشته باشند چراکه اگر خودشان مراقبت نکنند همه این اقدامات پیشگیرانه که هزینه هنگفتی برای دولت در پی دارد تحت شعاع قرار می‌گیرد و باعث بروز اپیدمی‌ها و تلفات و ضایعات و خسارات فراوانی خواهد شد لذا پیشگیری در این امر مهم‌تر از درمان است که باید برای آن برنامه‌های جامع و کامل تدوین شود.