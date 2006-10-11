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۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۰

انتخابات و تاكيدات رهبر انقلاب ؛ منع فعاليت انتخاباتي دولتمردان (1)

قانون دولت را مجري و ناظر بي طرف انتخابات مي داند / رهبري به همه دولتها اين توصيه را داشته اند

قانون دولت را مجري و ناظر بي طرف انتخابات مي داند / رهبري به همه دولتها اين توصيه را داشته اند

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه با بيان اينكه موضع مقام معظم رهبري كه شب گذشته در ديدار مسئولان نظام مبني بر عدم دخالت مسئولان و دولت در انتخابات مطرح شد موضوع تازه اي نيست، گفت: ايشان در تمامي دولتهاي گذشته نيز همين توصيه را داشتند.

حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: مقام معظم رهبري اين توصيه را هم در دولت هاشمي رفسنجاني، دولت سيد محمد خاتمي و اين دولت به مسئولان نظام داشته اند.

وي با بيان اينكه برخي شايعات و اظهارنظرهاي غيرواقعي نيز در اين خصوص از سوي فعالان سياسي به گوش مي رسد، اظهار داشت: سخنان شب گذشته مقام معظم رهبري در حقيقت هم مي تواند پاسخي به اين گروهها باشد تا بي جهت بهانه اي به دست كسي داده نشود و اصل انتخابات زيرسوال نرود و هم اين موضوع به خوبي رعايت شود.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در عين حال تصريح كرد: اكنون هيچ سندي مبني بر دخالت دولت در انتخابات آتي وجود ندارد ولي ممكن است عده اي طرفدار دولت دست به فعاليتهاي انتخاباتي بزنند و اقداماتي را از سوي خود انجام دهند. لذا همانگونه كه مقام معظم رهبري تاكيد كردند دولت برگزار كننده انتخابات و يك مسئول بي طرف در اين امراست و بايد زمينه را براي شركت گسترده مردم در انتخابات همانگونه كه در قانون آمده است ، فراهم نمايد.

ترقي ضمن توصيه اي به گروهها و جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: از منتسب كردن جريانهاي فعال به دولت، رهبري و يا مسئولان نظام در آستانه برگزاري انتخابات بايد پرهيز شود تا مردم بتوانند آزادنه درانتخابات شركت نمايند.

وي ضمانت اجرايي عدم ورود مسئولان به عرصه انتخابات را قانون دانست و تصريح كرد: اين امور در قانون پيش بيني شده است لذا بر اساس قانون امكان ارزيابي و پي گيري اينگونه دخالتها وجود دارد.

کد مطلب 392853

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