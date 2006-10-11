قانون دولت را مجري و ناظر بي طرف انتخابات مي داند / رهبري به همه دولتها اين توصيه را داشته اند

حميدرضا ترقي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، افزود: مقام معظم رهبري اين توصيه را هم در دولت هاشمي رفسنجاني، دولت سيد محمد خاتمي و اين دولت به مسئولان نظام داشته اند.

وي با بيان اينكه برخي شايعات و اظهارنظرهاي غيرواقعي نيز در اين خصوص از سوي فعالان سياسي به گوش مي رسد، اظهار داشت: سخنان شب گذشته مقام معظم رهبري در حقيقت هم مي تواند پاسخي به اين گروهها باشد تا بي جهت بهانه اي به دست كسي داده نشود و اصل انتخابات زيرسوال نرود و هم اين موضوع به خوبي رعايت شود.

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه در عين حال تصريح كرد: اكنون هيچ سندي مبني بر دخالت دولت در انتخابات آتي وجود ندارد ولي ممكن است عده اي طرفدار دولت دست به فعاليتهاي انتخاباتي بزنند و اقداماتي را از سوي خود انجام دهند. لذا همانگونه كه مقام معظم رهبري تاكيد كردند دولت برگزار كننده انتخابات و يك مسئول بي طرف در اين امراست و بايد زمينه را براي شركت گسترده مردم در انتخابات همانگونه كه در قانون آمده است ، فراهم نمايد.

ترقي ضمن توصيه اي به گروهها و جريانات سياسي، خاطرنشان كرد: از منتسب كردن جريانهاي فعال به دولت، رهبري و يا مسئولان نظام در آستانه برگزاري انتخابات بايد پرهيز شود تا مردم بتوانند آزادنه درانتخابات شركت نمايند.

وي ضمانت اجرايي عدم ورود مسئولان به عرصه انتخابات را قانون دانست و تصريح كرد: اين امور در قانون پيش بيني شده است لذا بر اساس قانون امكان ارزيابي و پي گيري اينگونه دخالتها وجود دارد.