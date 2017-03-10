تجملگرایی در برخی مدیران مشاهده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهراظهار داشت: اقتصاد مقاومتی یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر است .

وی افزود: با توجه به اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی موجب افزایش تولید با کیفیت و ایجاد اشتغال می شود، اگر این طرح به خوبی در کشور اجرا شود مردم این تغییرات مثبت را حس خواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: اکنون مردم آثار اقتصاد مقاومتی را در کشور احساس نکرده اند و دلیل عمده آن عدم مدیریت کارآمد و جهادی، شدت تحریم هاو عدم نهادینه شدن این فرهنگ در بخش های مختلف جامعه بوده است.

امام جمعه بوشهر تصریح کرد: مدیران و مجریان اجرای اقتصاد مقاومتی باید کاهش بیکاری و رفع رکود اقتصادی تلاش کنند تا مردم این تغییرات مثبت را لمس کنند.

صفایی بوشهری عنوان کرد: تمام طرح ها، برنامه ها و فعالیت ها در کشور باید دارای پیوست اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با اشاره به برگزاری همایش دو قرن مقاومت در شهر بوشهر، گفت: نظام اسلامی بدون استکبار ستیزی اسلامی نیست چرا که مبارزه با استکبار جوهره اصلی نظام اسلامی است و برگزاری این برنامه عظیم در استان بوشهر موجب معرفی بوشهر بعنوان ادامه دهنده راه رئیسعلی دلواری در کشور می شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به اینکه اکنون تجملگرایی در برخی از مسئولان تازه به دوران رسیده مشاهده می شود، بیان کرد: مدیران مسئول باید زندگی امام خمینی(ره)، حضرت آیت الله خامنه ای و شهداء را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

امام جمعه بوشهر در خصوص آغاز اردو های راهیان نور در کشور بیان کرد: این اردو ها یک حرکت فرهنگی است و موجب گسترش فرهنگ های خوب در جامعه می شود.

صفایی بوشهری با اشاره به اینکه در نباید در آغازین روزهای سال جدید نیازمندان را فراهوش کنیم، بیان کرد: توجه به رفع نیازمندان موجب می شود که همگی با شادی و نشاط سال جدید را آغاز کنیم.