آزمایش «دی ان ای» روی اسکلت کشف شده در ویلا رودهن انجام شد

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انجام تحقیقات برای کشف راز اسکلت اسرار آمیز ویلا رودهن اظهار داشت: دو روز پیش آزمایش «دی ان ای» روی اسکلت اسرار آمیز باغچه ویلا رودهن انجام شده است و در انتظار دریافت پاسخ این آزمایش هستیم.

وی افزود: به محض دریافت پاسخ بررسی خواهیم کرد که اسکلت متعلق به افراد مفقودی کشوری بوده و یا از افراد محلی بوده است.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران با شرح ماجرا اسکلت اضافه کرد: در هفته گذشته یک باغبان در حال بیل زدن باغچه ویلایی در روستا مهرآباد رودهن بوده است که با اسکلتی سالم در باغچه مواجه می شود و مراتب به همکاران من در پلیس آگاهی اطلاع داده می شود و تحقیقات برای کشف راز اسکلت مذکور آغاز می شود.

وی ادامه داد: سرنخ هایی هم در مورد این اسکلت به دست آمده که با تکمیل شدن آن ها حتما اعلام خواهد شد.

بالاترین مسئول انتظامی شرق استان تهران با اشاره به کاهش ۱۳ درصدی وقوع قتل در شرق استان تهران در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: قاتلی ۱۵ سال پیش در دماوند مرتکب قتلی شده بود و همینطور آزادانه برای خود زندگی می کرد و در ورامین هم پرونده قتلی متعلق به سال ۸۷ همچنان باز بود اما همکاران من در سالجاری قاتل این پرونده ها را شناسایی و دستگیر کرده و به دست قانون سپردند.

وی ادامه داد: در سالجاری در سراسر شرق استان تهران ۲۲ فقره قتل صورت گرفت که در همه آن ها قاتلین در کمتر از ۱۲ ساعت دستگیر شدند و همین سرعت عمل امنیت خاصی به منطقه بخشیده و مجرمین می دانند در صورت هرگونه ارتکاب جرمی به سرعت گرفتار خواهند شد.