۱۰۰ نخبه ورزشی از ۱۰ هزار سنجش ورزشی در یزد شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شریعتی در جشنواره همگانی استعدادیابی استان یزد با اشاره به تمرکز بر امر استعدادیابی و آمایش ورزشی در استان یزد از زمان تصدی مدیرکلی ورزش و جوانان استان یزد از سال ۹۳ تاکنون اظها رداشت: این اقدام در هشت رشته ورزشی انجام شد.

وی بیان کرد: تست‌های استعدادیابی بین ۱۰ هزار نفر در رشته های شمشیربازی، دوچرخه‌سواری، تیر و کمان، ژیمناستیک، سوارکاری، بستکتبال، تکواندو و تنیس روی میز انجام شد و در نهایت ۱۰۰ نخبه ورزشی شناسایی شدند.

شریعتی با اشاره به تشکیل شورای راهبردی ورزش عنوان کرد: استعدادیابی به صورت تخصصی انجام شد و با شناسایی استعدادهای برتر نسبت به آموزش و تقویت آنها اقدام می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد یادآور شد: در این رشته‌ها طی بررسی‌هایی که با همکاری ارگان‌های مختلف انجام شد، همکاران ما در مدارس مختلف و حتی مهدکودک‌ها حضور یافتند و با سنجش‌های مختلف بیش از ۱۰ هزار نفر استعدادیابی و شناسایی شدند.