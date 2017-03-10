وزیر کشور تکلیف مردم خراسان جنوبی را روشن کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا بابایی عصر جمعه در نشست خبری که در محل حوزه علمیه سفیران بیرجند برگزار شد، اظهارکرد: تحصن در حوزه علمیه معصومیه بیرجند با حضور ائمه جمعه، امامان جماعت، طلاب، علما و مدرسین حوزه های علمیه سراسر استان در اعتراض به سخنان استاندار خراسان جنوبی برگزار شده است.

وی با بیان اینکه این تحصن برای دفاع از دین و احکام دینی انجام شده است، تصریح کرد: برخی این تحصن را خلاصه به اعتراض به طرح بحث « رقص زن و مرد » کرده اند که باید اعلام کنیم این تحصن تنها به این مورد خلاصه نمی شود.

وی با بیان اینکه سخنان استاندار در زمینه رقص زنان و مردان دخالت در امر دین است، ادامه داد: هرکسی باید حوزه تخصص خود سخن بگوید و کسانی که در حوزه دین سر رشته ای ندارند بی جهت در این حوزه دخالت نکنند.

وی بیان داشت: بعد از سخن در جمع هنرمندان مطالب دیگری هم از سوی استاندار خراسان جنوبی گفته شده که از جمله آن« باید به حال هنر استان گریست» ،«در این استان تفکر طالبانی رسوخ کرده است و مانع پیشرفت استان شده است»، «کم کردن یادواره های شهدا» و ... است.

حجت الاسلام بابایی عنوان کرد: از مسئول ارشد سیاسی استان این گونه سخن گفتن مورد انتظار نبود.

امام جمعه فردوس تاکید کرد: با شادی مردم مخالف نیستیم اما با فساد مخالف هستیم و جلوی آن را خواهیم ایستاد.

وی بیان کرد: بعد از سخنرانی استاندار خراسان جنوبی در خصوص رقص زنان و مردان شاهد بودیم که در شب شهادت حضرت فاطمه(س) در برنامه کویر نوردی سه قلعه بی بند و باری هایی رخ داده است.

حجت الاسلام بابایی گفت: وقتی رئیس شورای فرهنگ عمومی استان این گونه صحبت کند یعنی بی بند و باری را در جامعه ترویج کرده است.

وی با بیان اینکه سخنان استاندار خراسان جنوبی در زمینه کم کردن یادواره های شهدا نیز تنش زا بود و باید بگوییم یادواره های شهدا دولتی نیست که آن را مرتبط با انتخابات کرده اند.

وی با بیان اینکه 20 روز از سخنرانی استاندار خراسان جنوبی گذشته است اما ایشان عذرخواهی از سخنانی که گفته اند نداشته اند، افزود: از استاندار برای حضور در جمع معترضان دعوت شد اما ایشان در جلسه حضور نیافتند تا به سوال های معترضان پاسخ دهند.

سخنگوی متحصنین خراسان جنوبی با اشاره با بیان اینکه اعتراضات و تحصن طلاب ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: تحصن را بر هم نخواهیم زد مگر وزیر کشور تکلیف استان را روشن کند.

حجت الاسلام بابایی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اعلام خبر تعطیلی نمازهای جمعه در صورت عدم برکناری استاندار گفت: به هیچ عنوان نمازهای جمعه تعطیل نمی شود زیرا پایگاه های نماز جمعه مراکز آگاهی بخشی به جامعه است.