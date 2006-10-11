به گزارش خبرگزاري مهر، در فيلم مجموعه "امام علي (ع)" داريوش ارجمند، ويشكا آسايش، انوشيروان ارجمند، پروانه معصومي، محمدرضا شريفي نيا، بهزاد فراهاني، اكبر عبدي، اصغر همت، شهره لرستاني، پرويز پرستويي، سعيد نيكپور و كريم اكبري مباركه بازي كرده اند.

داستان اين مجموعه درباره دوران بعد از به خلافت رسيدن حضرت علي (ع) است كه خونخواهان عثمان جنگ جمل را به راه مي اندازند. حضرت علي (ع) غائله را مي خواباند و جنگ هاي نهروان و صفين را يكي پس از ديگري سركوب مي كند، ولي در انتهاي جنگ صفين در حالي كه مالك اشتر فاصله اي تا پيروزي ندارد، يارانش فريب مي خورند و حضرت علي (ع) را مجبور به پذيرش حكميت مي كنند. اين فيلم روز 23 مهرماه مصادف با 20 ماه رمضان از شبكه اول سيما پخش مي شود.

همچنين فيلم سينمايي "يك اشتباه ساده" 21 مهرماه مصادف با 19 رمضان از شبكه اول سيما روي آنتن مي رود. اين فيلم داستان جواني به نام احسان را روايت مي كند كه در پي برخي مشكلات، اتفاقي سر از يك روستا درمي آورد و اين باعث مي شود او به راهي ديگر كشيده شود. اين فيلم را ابراهيم شيباني كارگرداني كرده و بازيگراني چون حسن پورشيرازي، روناك يونسي و امين زندگاني در آن بازي مي كنند. تهيه كنندگي فيلم "يك اشتباه ساده" بر عهده عليرضا رئيسيان است.

گروه فرهنگ و معارف شبكه اول سيما در نظر دارد مراسم شب هاي احياء را به صورت مستقيم از حرم مطهر امام (ره) پخش كند. اين برنامه به تهيه كنندگي علي سوادكوهي توليد مي شود. "طرحي براي فردا" عنوان ويژه برنامه ديگري از گروه فرهنگ و معارف شبكه اول سيماست كه به پخش سخنراني رحيم پور ازغدي اختصاص دارد. مجيد نادري تهيه كنندگي اين برنامه را بر عهده دارد. گروه خانواده و اجتماعي شبكه اول سيما در نظر دارد ويژه برنامه هايي در اين ايام پخش كند. همچنين برنامه سينما يك اين هفته پخش نمي شود.

فيلم سينمايي "عبور از تله" كه سال 1372 به كارگرداني غلامرضا رمضاني ساخته شده، ظهر جمعه 21 مهرماه از شبكه دو سيما پخش مي شود. اين فيلم درباره اسماعيل و ليلا و چند نفر ديگر است كه به يك جواهرفروشي در بازار اراك دستبرد مي زنند، اما با حضور مأموران جواهرها در موقع فرار سارقان به داخل يك چاه مي افتد كه به قنات شهر منتهي مي شود. در اين فيلم بازيگراني چون داود رشيدي، حبيب دهقان نسب، شمسي فضل الهي، رضا فياضي، رضا خندان، عنايت اله شفيعي و جمشيد جهانزاده بازي مي كنند.

فيلم سينمايي "ما هنوز زنده ايم" روز جمعه 21 مهرماه ساعت 13:30 از شبكه تهران پخش مي شود. داستان اين فيلم درباره يك آسايشگاه جانبازان دفاع مقدس است كه بيماران اعصاب و روان تصميم مي گيرند روز عاشورا براي امام حسين (ع) عزاداري كنند. اسماعيل فلاح پور كارگردان و سعيد تهراني تهيه كننده است. در اين فيلم بازيگراني چون حسين محجوب، رضا آشتياني، سيروس كهوري نژاد، قربان نجفي و كاظم افرندنيا بازي مي كنند.