سرنوشت دو کارخانه خودروی کلنگ زنی شده در دولت قبلی مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر امروز جمعه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کردستان که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای پایانی دولت قبلی دو کارخانه در استان کردستان گلنگ زنی شد که متاسفانه سرنوشت این دو کارخانه به هیچ عنوان مشخص نیست.

وی ادامه داد: چندی قبل من با مدیران دو شرکت ایران خودرو و ساپیا در خصوص کلنگ زنی دو کارخانه خودرو در استان کردستان صحبت کردم که متاسفانه آنها اصلا در جریان این دو پروژه نبودند.

استاندار کردستان در ادامه با اشاره به تلاش های دولت تدبیر و امید در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی در این استان، بیان کرد: یکی از اولویت های اصلی در کردستان جذب سرمایه گذاری خارجی بود و خوشبختانه اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت.

وی با اشاره به اخذ دو مجوز جدید احداث پتروشیمی در استان کردستان از سوی وزارت نفت، افزود: انتظار می رود که در سایه اقدامات و برنامه های دولت در راستای رفع بیکاری در این استان اقدامات عملیاتی اجرایی شود.

زاهدی گفت: گفتمان توسعه در استان کردستان در همان بدو آغاز به کار دولت در دستور کار قرار گرفت و به همین دلیل امروز توسعه در کردستان به گفتمان اصلی تبدیل شده است.

وی یادآور شد: بیکاری یکی از معضلات اصلی در استان کردستان است و در همین راستا نیز دولت توجهی ویژه به این حوزه دارد و انتظار می رود که نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز به این مهم توجه داشته باشند و دولت را در این زمینه کمک کنند.