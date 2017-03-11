شهامت و صداقت عذرخواهی از مردم متدین خراسان جنوبی را دارم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، علی اکبر پرویزی در جمع خبرنگاران رسانه های مکتوب استان با اشاره به اینکه هیچ مسئول و مدیری نمی تواند ادعا کند مسیری که می رود یا سخنانی که به زبان جاری می کند عاری از خطا و اشتباه است، افزود: اگر هم شخصی اینگونه ادعا کند قطعاً دچار توهم و خطا است چرا که همه ما انسانیم و نمی توانیم عاری از خطا و اشتباه باشیم، من هم گفته ام که صداقت و شهامت عذرخواهی در مورد مشکلاتی که ممکن است وجود داشته باشد را دارم و در این موضوع هم به هیچ وجه قصد توهین به فرهنگ و آداب مردم خوب و متدین استان خراسان جنوبی را نداشته ام و تنها مثالی را در مورد آداب و رسوم مناطق و اقوام گفتم که قطعاً منظورم رسوم مردم این منطقه نبوده و چنانچه باعث رنجش مردم شریف و متدین استان شده عذرخواهی کرده و حتماً در فرصت مناسب توضیحات بیشتری خواهم داد.

وی تصریح کرد: در ۲۰ روز گذشته حواشی زیادی پیرامون برخی سخنانی که در جمع هنرمندان گفته شده بود ایجاد شده است اما بنده به دلیل حفظ آرامش در بین مردم و از دست ندادن فرصت خدمت به آنان به هیچ یک از آنها واکنش نشان ندادم.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امیدوارم فضایی فراهم شود تا بتوانم توضیحاتی راجع به برخی حواشی که ایجاد شده است بدهم، افزود: پرداختن به حواشی فرصت خدمت را از مسئولین می گیرد و این ظلم بزرگی است به مردم شریف و متدین استان خراسان جنوبی، به همین دلیل در ۲۰ روز گذشته تلاش کردم تا سکوت کنم.

پرویزی با بیان اینکه اگر فرصت ارائه توضیحات بیشتر فراهم می شد شاید این سوء برداشت ها شکل نمی گرفت، افزود: بعضی اخباری که از نشست با هنرمندان در رسانه ها منعکس شد بیانگر مطلب گفته شده نبود چرا که هیچگاه قصد بی احترامی به فرهنگ ها و یا آداب و رسوم مردم متدین و ولایتمدار خراسان جنوبی و حتی خراسان شمالی را نداشته ام.

وی بیان کرد: متاسفانه بعد از آن جلسه برخی ویژگی ها به بنده نسبت داده شد که هیچ تناسبی با روحیات و ویژگی های بنده نداشته و ندارد، اما فضای سیاسی و برداشت های شخصی که بعد از موضوع خصوصاً در فضای مجازی ایجاد شد موجب برخی برداشت های نادرست و موضع گیری هایی شد که موجب به وجود آمدن حواشی بسیار زیادی شده است.

پرویزی با اشاره به اینکه به فرهنگ و آداب و رسوم مردم متدین این استان اعتقاد قلبی دارم افزود: قصد ما مسئولین خدمت به مردم و فراهم کردن شرایط بهتر برای توسعه و پیشرفت استان است نه ایجاد رنجش خاطر و آزرده کردن خاطر مردم شریف استان.

وی ادامه داد: با تمامی حواشی و مسائلی که در ۲۰ روز اخیر اتفاق افتاد تلاش کردیم تا بیشتر از گذشته به امور مرتبط با توسعه استان پرداخته و فرصت تلاش و خدمت را ازدست ندهیم که خداوند نیز توفیق این امر را حاصل نموده است.

استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه اگر مشکلی هم وجود داشته برخی باید پدری کرده و مشکل را مرتفع می کردند، افزود: تلاش خواهیم کرد تا با نهایت توان در راستای خدمت به مردم تلاش کنیم تا مدیون مردم شریف استان خراسان جنوبی نباشیم.

پرویزی خاطر نشان ساخت: هیچ وقت در طول این مدت به خاطر نسبت های دروغی که به بنده داده اند رنجش و کدورتی به دل نگرفته ام و به همین خاطر نیز سوکت کرده ایم تا فرصت خدمت از دست نرود، این در حالیست که برخی افراد این سکوت را بی اعتنایی تصور کرده اند در حالیکه به هیچ وجه اینگونه نبوده است.

استاندارخراسان جنوبی، با اشاره به اینکه تا روزی که در این استان خواهم بود هیچ شکایتی نسبت به هیچ شخصی نخواهم کرد افزود: با هرگونه تجمع حامیان دولت در استان مخالفیم و اجازه اردوکشی به کسی را نیز نداده و نخواهیم داد چرا که فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه باید نصب العین همه قرار گرفته و به آن عمل کنند.

پرویزی ادامه داد: استاندار به عنوان رئیس شورای تامین استان می تواند در صورت ضرورت و تشخیص نسبت به برخی موارد در ادارات و مجموعه های مرتبط تذکر لازم را بدهد؛ این در حالیست که مطابق با آخرین ارزیابی هایی که صورت گرفته فرمانده انتظاامی استان به همراه کارکنان خدوم این مجموعه در اکثر زمینه ها و رسالت های کاری خود نهایت تلاش و خدمت به مردم به انجام رسانده اند.

وی به موضوع جلوگیری استاندار از برگزاری یادواره های شهدا در استان اشاره کرد و افزود: این خبر کذبی بود که از زبان استاندار در برخی رسانه ها مطرح شد چرا که ما نه تنها تاکید بر برگزاری یادواره های شهدا کردیم بلکه نظیر توصیه هایی که در خصوص دهه فجر و هفته دولت می کنیم، تاکید کردیم که این یادواره ها باید به صورت اثربخش و با حضور چهره های تاثیرگذار نظام برگزار شود تا اثرگذاری لازم فرهنگی و اجتماعی را داشته باشد.

مقام عالی دولت در استان به انتقاد برخی رسانه ها مبنی بر شرکت نکردن استاندار در مراسم تشییع شهدای گمنام اشاره کرد و افزود: در آن روز بنده اصلاً در استان حضور نداشتم، این در حالیست که برخی افراد بدون اطلاع از این موضوع بدترین هتاکی ها را نسبت داده اند.

پرویزی، یادآورشد: در سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی نیز ایشان مردم این منطقه را مردمی سرزنده و شاداب معرفی کردند این در حالیست که در جریان سفر رئیس جمهور وقت در دولت قبلی به استان خراسان شمالی ساز سنتی آن منطقه در آثار ملی ثبت شد.

دولت یازدهم توجه خاصی به استان خراسان جنوبی داشته است

استاندارخراسان جنوبی، در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دولت در استان در ۷ ماه اخیر اشاره کرد وافزود: در طول این مدت خدمات بسیار مناسبی در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، راه، معادن و نیز راه آهن صورت گرفته که قابل تقدیر بوده و نشان از توجه جدی دولت به این استان است.

پرویزی، به خدمات دولت در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و افزود: تمامی مصوبات سفر قبلی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان با نظر مساعد و پیگیری های مجدانه ایشان عملیاتی و اجرایی شده است که در حال حاضر شاهد افتتاح بخشی از آنها هستیم.

وی افتتاح اورژانس بیمارستان قاین با ۲۴۰۰ متر مربع زیربنا، راه اندازی اورژاسن هوایی طبس، افتتاح مرکز رادیو تراپی و شیمی درمانی بیرجند و نیز تجهیز همزمان با ساخت بیمارستان فردوس را از جمله این اقدامات دانست و تصریح کرد: برای این ۴ پروژه دراستان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دراستان هزینه شده است.

مقام عالی دولت در استان، به اقدامات دولت در حوزه راه های استان اشاره کرد وافزود: فعال شدن پروژه محور بیرجند – قاین و افتتاح ۲۰ کیلومتر از قطعه گناباد – دوراهی فیض آباد از جمله اقدامات در این حوزه است این در حالیست که مقدمات شروع پروژه بهسازی و روکش ۱۰۰ کیلومتر از محور نهبندان – سربیشه و نیز فعال شدن پروژه محور ارتباطی سربیشه – ماهیرود از دیگر اقداماتی است که در این مدت به انجام رسیده است.

پرویزی، با اشاره به اینکه با تکیه صرف بر اعتبارات و منابع دولتی پروژه اتصال استان به خط ریلی راه آهن سراسری به نتیجه نخواهد رسید، افزود: باید تلاش کنیم تا با مشارکت بخش خصوصی و نیز از طریق فاینانس های خارجی این پروژه به نتیجه برسد که تلاش ها و پیگیری های خوبی نیز تاکنون در این رابطه به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه اولویت ما اتصال بیرجند به خط ریلی است، افزود: از این رو اجرای پروژه بیرجند – کال شور به طول ۲۷۰ کیلومتر را در فاز نخست در اولویت کاری قرار داده ایم تا بتوانیم بعد از آن نسبت به اجرایی کردن پروژه اتصال فردوس – جزین به خط ریلی راه آهن سراسری اقدام نماییم.

استاندارخراسان جنوبی، خراسان جنوبی را داری معادن غنی دانست و تصریح کرد: با پیگیری هایی که صورت گرفت ۱۴۰ هزار کیلومتر خط پرواز هوایی به منظور اکتشاف معادن استان صورت گرفته و به زودی اطلس معادن استان آماده خواهد شد که این امر کمک بسیار بزرگی به توسعه سرمایه گذاری دراستان خواهد بود.

پرویزی، به خشکسالی های چندین ساله دراستان اشاره کرد وافزود: با مذاکراتی که صورت گرفت امسال برای اولین بار بارورسازی بارها در استان عملیاتی شد و تا ۸ روز این پروژه در استان به مرحله اجرا گذاشته شد که دارای ثمرات بسیاری خوبی نیز بود.

وی تامین آب شرب استان را یکی از خواسته های مهم مردم استان دانست و تصریح کرد: انتقال آب از دشت آهنگران، انتقال آب از دشت خوشاب و نیز انتقال آب از برخی استان های مجاور در دستور کار قرار گرفته و به نتایج بسیارخوبی نیز تاکنون دست یافته ایم.

مقام عالی دولت در استان با بیان اینکه با پیگیری هایی که صورت گرفته در حال حاضر تمامی مسئولین ارشد کشوری به اهمیت موضوع انتقال آب به استان وقوف کامل دارند، افزود: با تلاش هایی که صورت گرفته برای اولین بار طرح بزرگ انتقال آب از دریای عمان به استان وارد فاز مطالعاتی شده و مطالعات آن شروع شده است.

پرویزی با اشاره به اینکه ۴۵ میلیون متر مکعب آب برای ۳۵ سال آینده استان در این طرح پیش بینی شده است افزود: اجرای این طرح بزرگ ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که امیدواریم روش های تامین این اعتبار هر چه سریع تر از سوی وزارت نیرو به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مخازن بزرگ نفتی بیرجند با صرف اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیاردتومان آماده بهره برداری است، افزود: ورزشگاه ۱۵ هزار نفری بیرجند، فرهنگ سرای شهرستان فردوس و کارخانه سیمان باقران نیز آماده بهره برداری هستند که امیدواریم در سفر آتی رئیس جمهوری به استان به بهره برداری برسند.

استاندارخراسان جنوبی با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته طرح جامع زغال سنگ کشور در طبس به انجام خواهد رسید، افزود: در چند ماه اخیر بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان اعتبار علاوه بر اعتبارات استانی در زمینه آبرسانی شهری و روستایی به استان اختصاص یافته است.

پرویزی به اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادمقاومتی دراستان اشاره کرد وافزود: کارخانه فولاد قاین ۱۸ میلیون یورو تسهیلات فاینانس نیاز داشت که اجرایی شد و امیدواریم یکی از فازهای این کارخانه به بهره برداری برسد؛ این در حالیست که طرح زغال سنگ پروده ۴ طبس نیز ۸۰ میلیون دلار تسهیلات خارجی نیاز داشت که اقدامات اولیه آن به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: کارخانه کک طبس نیز ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت که با دفاعی که از این پروژه در کارگروه تسهیلات و رفع موانع تولید در سطح ملی صورت گرفت مشکل این کارخانه نیز مرتفع شداین در شرایطی است که تاکنون بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارخانه ها و واحدهای تولیدی دارای مشکل در سطح استان پرداخت شده است که اقدامی مهم در راستای اجرایی شدن منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی است.

استاندارخراسان جنوبی ادامه داد: با مذاکرات و پیگیری هایی که صورت گرفت دولت با اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزانی که بر اثر خشکسالی و سرمازدگی دچار خسارت شده اند، با کارمزد ۴درصد و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله موافقت کرده است.

پرویزی ادامه داد: با پیگیری هایی که صورت گرفت موفق شدیم علاوه بر اعتبارات استانی ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در لایحه بودجه سال آینده در نظر گرفته شود که می تواند کمک مستمر بسیار مناسبی برای توسعه زیرساخت های استان در بخش های مختلف باشد.

وی در پایان ضمن تقدیر و تشکر از تلاش و کوشش رسانه های استان در عرصه های مختلف، آنان را چشم و گوش مردم دانست و تصریح کرد: قطعاً هرچه که شما فعال تر و پویاتر عمل کنید به همان میزان از ایرادات و خطاها کاسته خواهد شد چرا که شما عامل نظارتی و کنترل مدیران هستید.