۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

/ در دانشگاه تربيت مدرس /

آيين نامه استخدامي و ميزان حضور اعضاي هيات علمي اصلاح شد

آيين نامه استخدامي و ميزان خدمت و حضور اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس در هيئت امناي اين دانشگاه اصلاح شده است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، هيات امناء دانشگاه تربيت مدرس ضمن تأكيد بر اجراي مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي مصوب هيأت امنا، در خصوص ميزان 40 ساعت حضور تمام وقت و خدمت موظف اعضاي هيات علمي مقرر كرده است در صورتي كه عضو هيات علمي كمتر از 40 ساعت و حداقل بيست ساعت در هفته در دانشگاه حاضر شود، دانشگاه مي تواند بر اساس شيوه نامه اي كه به تصويب هيات رئيسه مي رسد از پرداخت فوق العاده ويژه ماده 6 آئين نامه تسهيلات اعضاي هيات علمي مصوب 15 دي 83 هيات وزيران به تناسب عدم حضور به عضو خودداري كند.

چنين عضوي بايد كماكان براي انجام وظايف آموزشي و پژوهشي 40 ساعت در خدمت دانشگاه باشد. در صورتي كه در آينده وزارت علوم مقررات جديدي در اين خصوص تصويب و به دانشگاه ابلاغ كند، مقررات جديد از تاريخ اعلام جايگزين اين مصوبه خواهد شد.

