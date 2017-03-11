۲ دختر هندبالیست قمی همراه با تیم ملی عازم کره جنوبی شدند

مهدی میرزا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۲ بازیکن قمی و عضو تیم هندبال هدف پویان جوان قم در لیگ برتر هندبال زنان کشور به عنوان بازیکنان تیم ملی هندبال کشورمان روز گذشته از طریق دوحه قطر، راهی کره جنوبی شدند تا در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کنند.

وی افزود: الناز قاسمی کاپیتان تیم هندبال هدف پویان جوان قم که نخستین بانوی هندبالیست قمی است که برای تیم‌های ملی ایران در میادین رسمی به میدان رفته در این مسابقات یکی از مهره‌های مهم و تاثیرگذار تیم ملی هندبال محسوب می‌شود.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان جوان قم گفت: الناز قاسمی برای نخستین بار حضور در میادین بین المللی را با تیم ملی هندبال نوجوانان در مسابقات قهرمانی آسیا تجربه کرد و اکنون پس از سال‌ها یکی از بازیکنان باارزش تیم ملی ایران در مسابقات آسیایی کره جنوبی به شمار می‌رود.

میرزاحسینی بیان داشت: دومین نماینده استان قم در ترکیب تیم ملی هندبال، فاطمه خلیلی بهفر دروازه بان تیم هدف پویان جوان قم است که سنگربان اصلی تیم ملی به شمار می‌رود و این بازیکن در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی نیز سنگربان تیم ملی بود و در مسابقات جوانان آسیا در قزاقستان نیز برای تیم ملی ایران به میدان رفت.

وی عنوان کرد: هندبال بانوان قم، علاوه بر الناز قاسمی و فاطمه خلیلی می‌توانست حداقل یک نماینده دیگر در تیم ملی داشته باشد به طوری که اگر مرضیه افشاری بازیکن بلند قامت ما امسال دچار آسیب دیدگی از ناحیه کتف نمی‌شد به احتمال قریب به یقین یکی از مهره‌های اصلی تیم ملی بود اما مصدومیت سبب شد وی نتواند به این مسابقات برسد.

مدیر عامل باشگاه هدف پویان جوان قم تصریح کرد: مسابقات هندبال زنان آسیا از ۲۳ اسفند تا دوم فروردین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران با حضور ۲ بازیکن از استان قم و تیم هدف پویان جوان در دور گروهی با ۳ تیم کره جنوبی، چین و ویتنام مسابقه خواهد داد.