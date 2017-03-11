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۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی قزوین:

مبارزه با سن غلات در قزوین جدی گرفته شود

مبارزه با سن غلات در قزوین جدی گرفته شود

قزوین- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سن غلات به عنوان آفت مهم محصول استراتژیک گندم و جو محسوب می شود که نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ربانی صبح شنبه در جلسه نشست برنامه ریزی و هماهنگی برای مبارزه با آفت سن گندم که با حضور مدیران سازمان برگزار شد اظهار کرد: مشارکت و همکاری لازمه و محور اصلی مبارزه با آفات محصولات کشاورزی است بنابراین باید توجه ویژه ای به این امر شود.

وی افزود: برگزاری دوره های توجیهی آموزشی برای کارشناسان پهنه جهاد کشاورزی برای مبارزه با آفت محصول گندم و جو ضروری است.

ربانی بر لزوم اهمیت فرهنگ سازی، تبلیغ و تشویق کشاورزان برای مبارزه با آفت محصول گندم و جو تاکید کرد.

وی از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها خواست: نیازهای اعتباری خود را برای مبارزه با آفات محصولات کشاورزی اعلام کنند.

در سال زراعی جاری  بیش از ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به زیرکشت گندم رفته است.

کد مطلب 3929037

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