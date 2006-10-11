بهره برداري از 3 پروژه سخت افزاري و نرم افزاري براي نابينايان

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير اجرايي تيم تحقيقاتي پكتوس با اعلام اين خبر افزود: برجسته نگار(3) داراي 20 كاراكتر بريل و صفحه كليد بريل بوده و از طريق درگاه USB به يارانه شخصي متصل مي گردد. اين دستگاه داراي وزن 800 گرم و حجم كوچكي بوده و قابل حمل و نقل به وسيله نابينايان است.

مهندس سعيد صادقپور افزود: نگارش جديد TTS فارسي (تبديل متن به گفتار) ، امكان خواندن كلمات فارسي را به تركيب واجي ها(بخشها) داشته و ضمن تشخيص كسره اضافه در جملات با صحت حدود 65 درصد ، قابليت تبديل متون فارسي به گفتار را با صداي انساني و همچنين صداي ماشيني دارد.