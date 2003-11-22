اجراي طرحهاي كو تاه مدت توسعه گردشگري در استان سيستان و بلوچستان

كامبيزمشتاق گوهري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: دراستانهاي كمتر توسعه يافته مانند سيستان وبلوچستان يك مشاور مرجع فاكتورهاي مهم طرحهاي گردشگري استان را بررسي وفاكتورهاي برنامه ريزي براي آنها را به سازمان ايرانگردي اعلام وبراساس آن ، سازمان طرح جامع گردشگري استاني را اجرا مي كند.

وي درادامه افزود: دراستان سيستان وبلوچستان بمنظور توسعه گردشگري اقدام به تهيه طرحهايي درقالب طرحهاي محدود ومقطعي وپايين دستي كرده ايم كه طرح گردشگري منطقه تفتان شامل گردشگري ورزشي، طبيعي و.. يكي ازآنهاست وهمچنين طرح ديگرگردشگري سيستان است كه به واسطه مزيتهاي تاريخي ، فرهنگي ، طبيعي واقليمي آنجا تهيه شده است.

وي خاطر نشان كرد: طرح تفتان با اعتبار 80 ميليون ريال درحال تحويل وهمچنين طرح سيستان با اعتبار 100 ميليون ريال در مرحله عقد قرارداد است.

مدير سازمان ايرانگردي سيستان و بلوچستان گفت : صنعت توريسم در دنيا يك علم محسوب مي شود وكشور مانيز بايد رورشهايي كه ديگر ملل براي اشتغالزايي وسودآور بودن اين صنعت استفاده مي كنند را بكار گيرد ، شايد به اين طريق گردشگري از اين خمودگي موجود نجات پيدا كند وهمچنين بايد براي ايجاد منابع مالي جايگزين ، بيشتر به گردشگري پرداخته شود.

مشتاق گوهري تاكيد كرد: توريست درايران يك صنعت جوان است ومطرح شدن طرح جامع گردشگري بعنوان كار جديد وهدفمند براي اولين بار در كشور مي تواند مفيد باشد .