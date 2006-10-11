دالايي لاما خواستار پيگيري مستمر گفتگوي بين اديان شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، دالايي لاما، رهبر معنوي بودائيان تبت روز گذشته در آخرين روز دهمين همايش بين المللي 2000 كه از 16 تا 18 مهر در جمهوري چك برگزار شد، اظهار داشت: در گذشته نيز مانند امروز تفرقه ها و اختلافاتي به نام دين وجود داشت و ما بايد براي غلبه بر آنها گفتگويي پايا و مستمر ميان اديان داشته باشيم.

رهبر معنوي بودائيان تبت در پاسخ به پرسشي كه در رابطه با نسبت دين و تروريسم مطرح شد، گفت: كنترل كردن افراط گرايان آسان نيست.

دالايي لاما به دعوت اسلاو هاول رئيس جمهوري سابق چك در اين همايش شركت كرد، همايش بين المللي 2000 به موضوعاتي چون به يكتاپرستي در فرهنگهاي مختلف، ايدئولوژيها و اديان پرداخت.

اين همايش كارشناسان سياسي، متفكران و رهبران ديني ، نمايندگان دولتي و برندگان جايزه صلح نوبل را گردهم جمع كرده بود.

دالايي لاما پس از اين همايش در مراقبه بين اديان شركت كرد كه در كليساي كاتوليك منجي مقدس در مركز پراگ، پايتخت چك برگزار شد.

قرار است دالايي لاما امروز چهارشنبه 19 مهر ماه در ورزشگاه شهر پراگ سخنراني كند.

دهمين همايش بين المللي 2000 متفكران ليبرال – دموكرات، رهبران ديني اديان سنتي و سياستمدران را گرد هم جمع كرده بود تا درباره همزيستي جهاني بحث و گفتگو كنند.

چهاردهمين دالايي لاماي تبت، رهبر معنوي بودائيان تبت است كه به دنبال اشغال نظامي چين در تبت به دنبال يك قيام ناموفق در سال 1959 به هندوستان متواري شد و در سال 1989 به علت مبارزه غير خشونت آميز جايزه صلح نوبل را از آن خود كرد.