آمريكا به كره شمالي حمله نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي،"كاندوليزا رايس" در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان، اين نظريه را كه پيونگ يانگ ممكن است احساس كند كه براي دفع حمله اي به شيوه حمله آمريكا به عراق به سلاحهاي هسته اي نياز دارد، رد كرد.

وي خاطر نشان كرد:"جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا به كره اي ها گفته كه هيچ تمايلي براي حمله به آنها ندارد. بنابراين آنها اين تضمين را دارند و من نمي دانم كه آنها چه چيز بيشتري مي خواهند."

رايس افزود:"بوش هرگز هيچ يك از گزينه ها را از روي ميز حذف نخواهد كرد، اما آيا آمريكا به نوعي در يك روش تحريك كننده تلاش مي كند تا به كره شمالي حمله كند؟ اينطور نيست."

وي همچنين ضمن رد گفتگوهاي مستقيم با كره شمالي و با اشاره به چين، كره جنوبي و ديگر اعضاي شركت كننده در گفتگوهاي شش جانبه گفت :" اگر اين كشور خواهان يك توافق دوجانبه باشد، به اين علت است كه نمي خواهد با فشار كشورهاي ديگر كه اهرمي دارند، روبرو شود."

وزير امور خارجه آمريكا تصريح كرد:" آنچه كه كيم جونگ ايل رهبر كره بايد بفهمد، اين است كه اگربه گونه اي قابل تاييد برنامه سلاحهاي هسته اي خود را كنار بگذارد، راه بهتري وجود دارد.راه بهتري براي مردم خود كه در نتيجه اين امر ستمديده و گرسنه هستند، وجود دارد."

كره شمالي روز دوشنبه ( 9 اكتبر) اولين آزمايش هسته اي خود را انجام داد كه با تهديد آمريكا روبرو شد و در پي آن تهديد كرد كه اگر آمريكا از سياستهاي خصمانه خود دست برندارد، دست به آزمايشهاي هسته اي ديگر خواهد زد.