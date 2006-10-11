سازمان امنيت و همكاري اروپا نيز از آزمايش هسته اي كره شمالي ابراز نگراني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت،"كارل دي گوشت" با بيان اينكه در شرايط كنوني، امنيت جهان به مخاطره افتاده است ، گفت : اقدام اخير كره شمالي تهديد بزرگي براي منطقه و جامعه بين المللي به شمار مي آيد .

رئيس سازمان امنيت و همكاري اروپا همچنين از پيونگ يانگ خواست تا در اولين زمان ممكن برنامه غيرمتعارف هسته اي خود را متوقف كند.

وي در ادامه بيانيه خود از كره شمالي خواست تا در اولين زمان ممكن به پاي ميز مذاكرات شش جانبه باز گردد .

" دي گوشت " افزود : تمام اعضاي سازمان امنيت و همكاري اروپا اين اقدام كره شمالي را محكوم كرده و آن را بي احترامي به جامعه بين المللي قلمداد مي كنند .

كره شمالي روز دوشنبه 17 مهر اعلام كرد كه آزمايش هسته اي خود را با موفقيت انجام داده است.

خبرگزاري رسمي كره شمالي اعلام كرده بود: مركز تحقيقات علمي كره شمالي با موفقيت و ايمني آزمايش هسته اي را زير زمين در 9 اكتبر انجام داد و هيچ گونه تشعشعي درجريان اين آزمايش ثبت نشده است.



