تشكيل كميته ويژه براي بررسي مشكلات صنعت نساجي

محمود ابطحي درگفتگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به جلسه روز گذشته كميسيون صنايع و معادن مبني بررسي مشكلات ومسايل مربوط به صنعت نساجي كشوربا حضورمسئولان ذيربط ، گفت: به دنبال اعتراض نمايندگان كميسيون صنايع مجلس و همچنين ارسال شكايات متعدد از دست اندركاران صنعت نساجي در مورد مشكلات موجود به كميسيون صنايع و معادن مجلس ،‌ روزگذشته جلسه اي دراين كميسيون براي بررسي مشكلات صنعت نساجي برگزار شد.

وي با اشاره به اينكه مشكلات موجود درصنعت نساجي ‌تمامي كارخانجات اين صنعت را با معضل مواجه كرده است ، تصريح كرد: به همين منظورجلسه اي روز گذشته با حضورنمايندگان وزارت صنايع و معادن، اتاق بازرگاني، انجمن صنايع نساجي كشور، وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشوربرگزارشد.

وي در مورد يكي از سئوالات مطرح شده در اين جلسه ،‌ گفت:‌ باتوجه به افزايش 51 تجارت صنايع نساجي در جهان و در كشورهاي همجوار ازجمله تركيه، پاكستان، مالزي، چرا صنعت نساجي كشورهنوز با مشكلات زيادي برخوردار است؟

ابطحي خاطرنشان كرد: براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته درچين، طي سال هاي آينده اين كشور51 درصد از سهم صنايع نساجي را دنيا به خود اختصاص خواهد داد و اين درحالي است كه صنعت نساجي كشوربا بحران زيادي مواجه است.

وي به كاهش سرانه توليد در اين صنعت اشاره كرد و افزود: سرانه توليد دركشور از 5/12 متر درسال 81 براي هرنفربه 8/8 متردر سال 84 رسيد و اين درحالي است كه قسمت اعظم مواد اوليه براي توليد در اين صنعت درداخل كشورتوليد مي شود.

نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن به عدم اقدامات صورت گرفته در راستاي بهبود كيفيت و افزايش توليد پنبه دركشوراشاره كرد وگفت: امروزه در صنعت نساجي حرف اول را رقابت دركيفيت و تنوع و قيمت مي زند. اين درحالي است كه بازار ايران به شدت تحت تاثيرمنسوجات چيني و منسوجات خارجي قاچاق مي باشد.

وي با اشاره به طرح بازسازي صنعت نساجي تصريح كرد: تاكنون چه اقداماتي براي بهبود وضع موجود درصنعت نساجي صورت گرفته است. ابطحي با اشاره به اينكه ميزان صادرات منسوجات از 167 ميليون دلار در سال 80 به 400 ميليون دلار درسال گذشته رسيده است، گفت: اين درحالي است كه صنايع نساجي كشورهمگام با رشد بازارهاي جهاني از توان لازم برخوردار نيستند.

وي با بيان نظر كميسيون صنايع ومعادن مبني بر مشكلات عديده درصنعت نساجي كشور، افزود: اين مشكلات از عدم وجود برنامه مدون و مسايل بيروني تحميلي بر اين صنعت ناشي مي شود.

نايب رئيس اول كميسيون صنايع و معادن با اشاره به پيگيري كميسيون صنايع و معادن درزمينه صنعت نساجي به عنوان يك مسئله استراتژيك ، از تشكيل كميته اي متشكل از دو نماينده از اعضاي كميسيون صنايع و معادن، نمايندگان وزارت صنايع، دبير انجمن صنايع نساجي ونمايندگان وزارت بازرگاني براي بررسي وضع موجود درصنعت نساجي و تدوين برنامه اي مدون خبر داد. به گفته وي، قراراست ازوزارت نفت ، نماينده اي تام الاختيار از صنايع پتروشيمي در كميته مذكورحضورداشته باشند.