۳ جشنواره نوروزی در سوادکوه برگزار می شود

رضا دانش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور ستاد سفر شهرستان در ۲۵ اسفند خبر داد و هدف این مانور را اعلام آمادگی این ستاد برای ارائه‌ خدمات به مردم شهرستان و مسافران برشمرد و افزود: مسیر مانور از فرمانداری سوادکوه در شهر پل‌سفید تا میدان شهر زیراب خواهد بود و تمامی ادارات خدمات‌رسان همچون گردشگری، نیروی انتظامی، هلال احمر، پلیس راهور، آتش نشانی و اداره راه و شهرسازی در این مانور شرکت خواهند کرد.

دانش‌زاده با اشاره به اینکه این جشنواره‌هامعرف فرهنگ بومی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان هستند، خاطرنشان شد: همچنین، وجود غرفه‌های متعدد صنایع دستی در این جشنواره، فرصتی برای افراد بومی شاغل در این حوزه فراهم خواهد کرد تا هنر خود را عرضه کنند.