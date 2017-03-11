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۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۵۷

رئیس ستاد تسهیلات سفر سوادکوه:

۳ جشنواره نوروزی در سوادکوه برگزار می شود

۳ جشنواره نوروزی در سوادکوه برگزار می شود

سوادکوه - رئیس ستاد تسهیلات سفر سوادکوه گفت: به‌منظور استقبال شایسته از مسافرین نوروزی در شهرستان سه جشنواره نوروزی در مبادی ورودی شهرهای پل‌سفید و زیراب برگزار خواهد شد.

رضا دانش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مانور ستاد سفر شهرستان در ۲۵ اسفند خبر داد و هدف این مانور را اعلام آمادگی این ستاد برای ارائه‌ خدمات به مردم شهرستان و مسافران برشمرد و افزود: مسیر مانور از فرمانداری سوادکوه در شهر پل‌سفید تا میدان شهر زیراب خواهد بود و تمامی ادارات خدمات‌رسان همچون گردشگری، نیروی انتظامی، هلال احمر، پلیس راهور، آتش نشانی و اداره راه و شهرسازی در این مانور شرکت خواهند کرد.

دانش‌زاده با اشاره به اینکه این جشنواره‌هامعرف فرهنگ بومی و جاذبه‌های گردشگری شهرستان هستند، خاطرنشان شد: همچنین، وجود غرفه‌های متعدد صنایع دستی در این جشنواره، فرصتی برای افراد بومی شاغل در این حوزه فراهم خواهد کرد تا هنر خود را عرضه کنند.

کد مطلب 3929385

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