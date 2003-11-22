اخبار كوتاه ادبي

خبر گزاري "مهر" : فرهنگسراي بانو در ادامه فعاليت هاي هنري و ادبي خود يكشنبه 2 آذر ماه جاري مجموعه ادبيات داستاني « جاده » نوشته " ميترا داور" را به نقد مي گذارد.مجموعه مذكور ساعت 18 در حضور نويسنده و با حضور" مريم خراساني " منتقد ادبيات داستاني مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت . منتقدين سعي مي كنند در اين جلسه اثر مذكور را از جنبه هاي ساختاري و زباني مورد نقد و بررسي قرار دهند و نكات قبابل توجه آن را بيان نمايند .

علاقه مندان مي توانند جهت شركت در اين جلسه به نشاني خيابان وليعصر ، ضلع شمالي پارك ساعي ، كوي ساعي ، فرهنگسراي بانو مراجعه كنند .



سيزدهمين جلسه بيدل شناسي در حوزه هنري

سيز دهمين جلسه بيدل شناسي ( بررسي شعر بيدل دهلوي) با حضور" سيد حسن حسيني" توسط مركز آفرينش هاي ادبي حوزه هنري بر گزار مي شود .

اين برنامه ساعت 30 /14 روز دوشنبه سوم آذر ماه در سالن شماره 2 تالار انديشه حوزه هنري واقع در تقاطع خيابان هاي حافظ و سميه بر گزار مي شود .

