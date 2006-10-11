24 پروژه شهري در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در مشهد ، در مراسم افتتاح اين پروژه ها كه در خانه سبز مشهد (مركز نگهداري متكديان) برگزار شد ، شهردار و فرماندار مشهد حضور داشتند.

جواد عرفانيان ، معاون و رئيس حوزه شهردار مشهد پروژه هاي مذكور را با اشاره به ميزان كاربرد و صرف هزينه هاي آنها تشريح كرد و گفت: براي 24 پروژه مجموعا 153 ميليارد و 644 ميليارد ريال هزينه شده است.

وي گفت: در 7 ماه گذشته نيز مجموعاً 108 پروژه عمراني با اعتبار 650 ميليارد ريال اجرا و مورد بهره برداري قرار گرفته است كه متوسط هزينه كرد براي هر يك از آنها بيش از شش ميليارد ريال بوده است.

عرفانيان افزود: از 5/3 سال گذشته كه شروع دوره دوم شوراي اسلامي شهر محسوب مي شود تا كنون جمعا 652 پروژه با صرف اعتبار 228 ميليارد تومان به بهره برداري رسيده است.

در اين مراسم معاون فني و عمراني شهرداري مشهد نيز ضمن تشريح مشخصات پروژه هاي مورد افتتاح گفت: اجراي پروژه هاي شهري همواره با مشكلاتي از قبيل همكاري و هماهنگي با ساير دستگاه ها از جمله راهنمايي و رانندگي و شركت هاي خدماتي مواجه است كه باعث كندي در عمليات اجرايي مي شود.

مهندس شيرمحمدي حفاري هاي خياباني را نيز يكي از مسائل بغرنج شهري خواند و گفت: اين كار علاوه بر خرابي خيابان ها ، بخش عمده اي از عمليات آسفالت ريزي شهرداري را به خود اختصاص مي دهد.