به گزارش خبرنگار مهر مهدی فیض در نشست هم اندیشی مجلس دانش آموزی، اظهارداشت: آموزش و پرورش نیاز به بازنگری دارد.

وی افزود: نگاه وزیر آموزش وپرورش نسبت به نظام تعلیم و تربیت بازنگری از سطوح پایینتر یعنی از مدرسه است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: مجلس شورای اسلامی می تواند سازو کار این نگاه را فراهم کند تا نگاه دانش آموزان را دقیق تر داشته باشیم.

فیض تصریح کرد: نگاه به آموزش و پرورش باید از سطح مدارس باشد، یعنی از نگاه دانش آموز باید به امور تربیتی، محتوای کتب درسی، تشکل ها، مشکلات سطح مدرسه و تدریس معلم ها نگریست.

وی بیان کرد: در الگوی ارزیابی، ارزیابی ۳۶۰ درجه نیز وجود دارد. باید آنچه در آموزش و پرورش اتفاق می افتد، ارزیابی ۳۶۰ درجه کرد.

فیض افزود: بخش عمده ارزیابی ها به نگاه دانش آموزان باز می گردد، نگاه هایی که مجلس دانش آموزی در انتقال آن می تواند به ما کمک کند.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره حقوق دانش‌آموزی نیز گفت: قرار است این موضوع در مجلس دانش‌آموزی کار شود، این موضوع مبنای نظری می‌طلبد.

وی تصریح کرد: باید ایده ها را جمع آوری کنیم و مجلس دانش آموزی به گونه ای باشد که از آن به عنوان کارگاه ایده‌آفرینی یاد شود.