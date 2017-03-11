۱۱میلیون نفر در کشور حاشیه نشین هستند/افزایش مراکز سلامت اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسدبیگی پیش از ظهر شنبه در پنجمین نشست شورای مدیران منطقه شش بهزیستی کشور در اراک، اظهار داشت: هم اکنون بیش از ۷۰درصد از جمعیت ۸۰میلیون نفری کشور ساکن مناطق شهری هستند که یازده میلیون نفر از این شهرنشینان در مناطق حاشیه ای و سکونت گاه های غیررسمی اقامت دارند.

وی افزود: مهاجرت بی رویه به شهرها از جمله عواملی است که سکونت گاه های غیررسمی را در کشور افزایش داده و این مناطق به دلیل فقدان امکانات، فقر و مسائل دیگر، بستر مساعدی برای آسیب های اجتماعی هستند.

سرپرست مرکز هماهنگی فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: خرید و فروش و مصرف مواد مخدر و سایر نابسامانی های اجتماعی در این مناطق به چشم می خورد و زمینه ارتکاب بزه و بروز مشکلات اجتماعی در این مناطق مهیا است.

اسدبیگی خاطرنشان ساخت: در رابطه با ساماندهی مراکز حاشیه نشین شهری و کاهش آسیب های اجتماعی در این مناطق، باید دو رویکرد ساختاری و محتوایی حاکم شود و در راستای این دو نگاه، برنامه ریزی و کار عملیاتی انجام پذیرد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش مراکز و پایگاه های سلامت اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه نشین، تصریح کرد: راه اندازی پایگاه های مددکاری و سلامت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و ارائه خدمات اجتماعی از طریق این مراکز در زمینه رویکرد ساختاری و همچنین در حوزه رویکرد محتوایی، اقدامات پیشگیرانه همچون حمایت از زنان و کودکان در معرض آسیب باید مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست مرکز هماهنگی فوریت های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: با وجود آن که بخش عمده ای از سکونت گاه های غیررسمی در کشور به طور کاملا غیرقانونی شکل گرفته اند، اما رویکرد بهزیستی فراهم کردن شرایط برای رساندن آسیب های اجتماعی در این مناطق به حداقل ممکن است، البته باید به طور جدی از افزایش سکونت گاه های غیررسمی جلوگیری شود.

اسدبیگی افزود: در حال حاضر سکونت گاه های غیررسمی در تمام دنیا به یک مشکل اجتماعی مبدل شده و بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت جهان در این مناطق زندگی می کنند اما به این معنا نیست که سایر نقاط شهری از هر گونه ناهنجاری و آسیب دور هستند و برنامه ریزی در راستای کاهش آسیب در تمامی بخش ها بایستی مدنظر باشد.