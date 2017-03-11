آتش سوزی گسترده در انبار لوازم خانگی/ حادثه تلفات جانی نداشت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حریق گفت: ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه، آتش سوزی گسترده در خیابان ۱۷ شهریور، بالاتر از ایستگاه دولاب به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.



وی افزود: بالافاصله نیروهای ۵ ایستگاه سازمان آتش نشانی به همراه خودروهای تنفسی و تجهیزات پشتیبانی به محل اعزام و اقدامات امدادرسانی خود را آغاز کردند.



سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهارکرد: آتش سوزی در انبار منهی ۳ یک ساختمان در حال ساخت اتفاق افتاده و به طبقات بالایی ساختمان سرایت کرده است.



ملکی ادامه داد: دود زیادی فضای ساختمان را پر کرده و همین موضوع عملیات را برای آتش نشان ها دشوار کرده است.



وی با تاکید بر اقدامات آتش نشان ها برای خارج کردن دود از ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر عملیات آتش نشان ها ادامه دارد و نیروها در تلاش هستند تا دود شدید موجود در ساختمان را خارج کنند.



سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی و مصدوم نداشته است اما لوازم خانگی که در این انبار نگهداری می شدند به طور کامل در آتش سوخته اند.