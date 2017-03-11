آتش سوزی گسترده در انبار لوازم خانگی/ حادثه تلفات جانی نداشت

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حریق گفت: ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه، آتش سوزی گسترده در خیابان ۱۷ شهریور، بالاتر از ایستگاه دولاب به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.
وی افزود: بالافاصله نیروهای ۵ ایستگاه سازمان آتش نشانی به همراه خودروهای تنفسی و تجهیزات پشتیبانی به محل اعزام و اقدامات امدادرسانی خود را آغاز کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی با اشاره به وضعیت محل حادثه اظهارکرد: آتش سوزی در انبار منهی ۳ یک ساختمان در حال ساخت اتفاق افتاده و به طبقات بالایی ساختمان سرایت کرده است.
ملکی ادامه داد: دود زیادی فضای ساختمان را پر کرده و همین موضوع عملیات را برای آتش نشان ها دشوار کرده است.
وی با تاکید بر اقدامات آتش نشان ها برای خارج کردن دود از ساختمان تصریح کرد: در حال حاضر عملیات آتش نشان ها ادامه دارد و نیروها در تلاش هستند تا دود شدید موجود در ساختمان را خارج کنند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تاکنون تلفات جانی و مصدوم نداشته است اما لوازم خانگی که در این انبار نگهداری می شدند به طور کامل در آتش سوخته اند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی گسترده در یک انبار نگهداری از لوازم خانگی خبر داد.
سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حریق گفت: ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه، آتش سوزی گسترده در خیابان ۱۷ شهریور، بالاتر از ایستگاه دولاب به نیروهای سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد.
نظر شما