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۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۱۰

معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان:

۲۰۰ هزار ورزشکار بیمه شدند/ ضرورت نظارت دقیق بر باشگاه ها

۲۰۰ هزار ورزشکار بیمه شدند/ ضرورت نظارت دقیق بر باشگاه ها

اهواز - معاون توسعه ورزش اداره‌ کل ورزش و جوانان خوزستان گفت:‌ ۲۰۰ هزار ورزشکار در سال ۹۵ تحت پوشش بیمه ورزشی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، ‌مظفر علیشائی ظهر امروز شنبه در مجمع انتخاب رئیس هیات پزشکی ورزشی استان با اشاره به نقش هیئت پزشکی ورزشی در سلامت ورزشکاران و پایش خطرات ورزشی اظهار کرد: یکی از ابعاد مهم ورزش قهرمانی سلامت جسمی و روحی و روانی ورزشکاران است که هیئت پزشکی ورزشی باید به دقت و با جدیت پیگیر آن باشد.

وی افزود: آسیب های ورزشی جزء جدایی ناپذیر ورزش است و به همین خاطر ورزشکاران همواره در معرض آسیب قرار دارند و از این نظر باید پوشش بیمه در همه مسابقات برقرار باشد.

معاون توسعه ورزش اداره‌ کل ورزش و جوانان خوزستان با اشاره به آمار ورزشکاران بیمه شده، تصریح کرد: امسال بیش از ۲۰۰ هزار ورزشکار بیمه شدند در حالی که این آمار در سال گذشته ۱۸۰ هزار نفر بود و امسال با افزایش ۳۰ هزار نفری مواجه شدیم.

علیشایی با اشاره به نظارت و سلامت باشگاه ها مهمترین رکن کار هیئت پزشکی ورزشی است، یادآور شد: اگر زودتر وارد این بخش نشویم، بعدها آسیب های بزرگ تر و خسارت جبران ناپذیری به ورزش می زند.

وی ادامه داد: ۵۰ باشگاه به دلیل عدم رعایت مقررات در حوزه ورزش تعطیل شدند و از ۶۳ باشگاه ورزشی هم به دلیل رعایت مقررات و رعایت شاخص ها تقدیر شد.

کد مطلب 3929584

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