اشعار و مرثيه خواني مجالس سوگواري نقد مي شود

به گزارش مهر، محمود مختاري مسئول اين برنامه گفت: نقد اشعار و مدايح بدون هيچ گونه نظارتي از طرف وزارت ارشاد مجوز تكثير گرفته و در سطح جامعه هم توزيع شده است كه اين امر مهم ترين علل پرداختن به اين موضوع شده است.

وي افزود : كارشناسان دعوت شده به برنامه امين الله رشيدي خواننده و آهنگساز پيشكسوت ايران است كه در خصوص لحن و آواز مداحان نظراتي خواهند داشت كه مي تواند در ارتقاي سطح كيفي موسيقي مرثيه خواني بسيار مفيد واقع شود. همچنين عليرضا طبايي شاعر و از پيشكسوتان ترانه سرايي با ارائه نمونه هايي از بزرگان شعر و ادب پارسي مانند مولانا و شهريار به نقد اشعار ساده و كم ارزشي كه امروزه در برخي از مجالس بزرگواري معصومان(ص) مي پردازند.

علاقه مندان مي توانند اين برنامه را روز شنبه 22 مهرماه از شبكه راديويي گفتگو از ساعت 22 تا 30/22 بشنوند.