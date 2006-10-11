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۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۴:۳۱

تشكل هاي سالمندي در تهران 10 هزار عضو دارد

تشكل هاي سالمندي در تهران 10 هزار عضو دارد

بيش از 10 هزار نفر از سالمندان تهراني ، در تشكل هاي سالمندي عضو هستند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير فرهنگسراي سالمند گفت: در حال حاضر 27 تشكل سالمندي با عنوان كانون جهانديدگان در مناطق مختلف شهر تهران وجود دارد كه در مجموع بيش از 10 هزار نفر در آنها عضويت دارند.

اكرم شاهرخي افزود: اين تشكل ها از سال 80 به بعد با هدف ارائه برخي از تسهيلات مورد نياز براي اين قشر از جامعه و ايجاد آسايش بيشتر براي آنان به وجود آمدند.

وي در ادامه گفت: حداقل تعداد اعضاي اين كانون ها را 200 نفر و حداكثر حدود 800 نفر تشكيل مي دهند كه با توجه به شرايط مناسبي كه در اين تشكل ها براي سالمندان وجود دارد، استقبال زيادي از آن شده است.

شاهرخي افزود: برگزاري اردوهايي با تخفيف ويژه و رايگان ، استفاده از خدمات برخي از مراكز مانند تورهاي گردشگري در سراسر ايران و همچنين امكان استفاده از بعضي مراكز درمان خصوصي و بهره برداري از خدمات شنوايي سنجي، بينايي سنجي، دندانپزشكي و غيره از جمله تسهيلاتي است كه افراد عضو اين تشكل ها از آن بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 392967

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