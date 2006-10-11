نحوه واگذاري يارانه هاي نشر مشخص شود

محمود اكرامي فر در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر با بيان اين مطلب افزود : امكانات نشر كتاب بايد در همه كشور به صورت عادلانه توزيع شود و با توجه به شعار عدالت محوري دولت جديد اين انتظار وجود دارد كه امكانات توليد كتاب در همه كشور به صورت يكسان توزيع شود .

وي ادامه داد : برداشتن يارانه ها كه دولت تصميم به عملي كردن آن گرفته است مي تواند در جاي خود موثر باشد به شرط آنكه تدابير لازم براي پخش كردن امكانات ميان همه گروه هاي هدف فراهم شود .

مدير نشر ايوار مشهد خاطرنشان كرد : در شهرستان مشهد ظرفيت خوبي براي توليد كتاب هاي مناسب براي گروه هاي مختلف مخاطبان وجود دارد اما به همين نسبت امكانات توليد كتاب وجود ندارد. مهم ترين بخشي كه ما در آن آسيب پذير هستيم توزيع و پخش كتاب است .

وي تصريح كرد : در شهر مشهد تعاوني ها و تشكل هاي صنفي فعال هستند و بايد تلاشي صورت بگيرد تا امكانات دولتي كه در عرصه نشر كتاب وجود دارد را به خوبي جذب كنند .

محمود اكرامي فر، برگزاري نمايشگاه هاي استاني و همچنين تلاش براي برگزاري نمايشگاه در خارج از كشور را در همين راستا ارزيابي كرد و گفت : ناشران خراساني به نسبت توانايي هايي كه دارند براي انتشار كتاب امكانات لازم در اختيار ندارند .