دشمنان ملت عراق، قصد ترور رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي را داشتند

سيد محسن حكيم در گفتگو با خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر، در تشريح جزئيات سوء قصد به جان سيدعبدالعزيز حكيم گفت: به هنگام حضور رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي در مسجد سيد ادريس در مركز بغداد پس از نماز مغرب و عشاء، موشكي به سمت مسجد شليك شد كه به ياري خدا اين موشك تغيير جهت داد و به مسجد اصابت نكرد.

به گفته وي ، اين موشك كه بر روي يك دستگاه خودرو سقوط كرد ، بدون اينكه عمل كند باعث انهدام خودرو شد.

وي تاكيد كرد: بلافاصله بعد از اين حادثه كارشناسان براي تحقيق وارد اين منطقه شدند و مشخص شد كه اين موشك از نزديكي مسجد شليك شده است و اقدامي براي هدف ترور سيد عبدالعزيز حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق بوده است.

به گفته حكيم اين موشك ساخت روسيه داراي 5 كيلومتر برد بوده است.

وي با بيان اينكه اين اقدام تروريستي را كساني انجام دادند كه چند ماه پيش در جنايتي وحشيانه باعث شهادت آيت الله محمد باقر حكيم رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و شمار زيادي از نمازگزاران عراقي شدند، تاكيد كرد: بقاياي رژيم متلاشي شده صدام و دشمنان صلح و آرامش ملت عراق قصد ترور آقاي سيد عبد العزيز حكيم را داشتند كه تير آنها به سنگ خورد.

مشاور رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق گفت: سيد عبد العزيز حكيم در حال حاضر در سلامت كامل به سر مي برد.

وي در مورد ادعاي روزنامه الوطن عربستان درمورد توافق پنهاني برمر حاكم آمريكايي عراق و شوراي حكومت انتقالي عراق در مورد اداره مشترك عراق توسط شوراي انتقالي و آمريكا گفت: اين خبر كاملا دروغ و بي پايه و اساس است چنين توافقي هرگز صورت نگرفته است زيرا ما خواستار پايان فوري اشغال در عراق و اداره آن به دست مردم عراق هستيم. تمامي اعضاي شوراي انتقالي نيز براي اين منظور تلاش خود را بكار خواهند گرفت و اميدواريم به ياري خدا هرچه زودتر زمينه پايان اشغال عراق و تشكيل يك حكومت منتخب مردمي و فراگير در عراق فراهم شود.

مشاور رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق در پايان از شركت گسترده مردم مسلمان عراق در مراسم روز جهاني قدس به عنوان يك تحول مهم پس از سرنگوني رژيم صدام ياد كرد و بر حمايت مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق از مبارزات برحق ملت مظلوم فلسطين تاكيد كرد.