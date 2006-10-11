محله گرايي بايد مهم ترين اولويت شهرداري هاي مناطق باشد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين جلسه كه از ساعت 7 و 30 دقيقه صبح در شهرداري منطقه 12 تهران برگزار شد علاوه بر معاون امور مناطق شهرداري تهران كه رياست جلسه را بر عهده داشت ، تعدادي از معاونان شهرداري تهران ، شهردار منطقه 12، معاونان ، مديران و مشاوران منطقه نيز حضور داشتند.

در ابتداي اين جلسه نادر كرمي ، شهردار منطقه 12 به ارايه گزارشي از عملكرد شهرداري منطقه پرداخت.

سپس معاونان شهرداري گزارش خود را ارايه كردند.

در پايان اين جلسه كه 3 ساعت به طول انجاميد ، معاون امور مناطق شهرداري تهران ، محله گرايي را اولويت هاي مهم برنامه هاي شهرداري دانست و گفت: همه ديدگاه ها ، اقدامات و فعاليت هاي شهرداري بايد در راستاي محله گرايي باشد به طوري كه تمامي نيازهاي محله ها تامين شود.

مهندس فرهاد يعقوبي ، ارتباط و تعامل خوب بين شهرداري و شوراياران محله ها را از مهم ترين عوامل تحقق اين امر دانست و افزود: اگر مديران شهرداري با شوراياران محله ها ارتباط مناسبي داشته و با مشكلات و مسايل محله ها بيشتر آشنا شوند ، مي توانند گام موثري در تامين نيازهاي محله ها بردارند.