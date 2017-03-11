به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا شاکرمی در سخنانی اظهار داشت: پارک علم و فناوری استان لرستان و پارک علم و فناوری استان ایلام با هدف توسعه همکاری های مشترک و ایجاد ارتباط و فراهم کردن زمینه حضور هر چه بیشتر متخصصین و نخبگان برای فعالیت های تحقیقاتی -کاربردی و کار آفرینی به نحوی که سبب یک راهبرد ملی و معتبر در سطح منطقه و بین الملل شود، تفاهم­نامه همکاری منعقد کردند.

وی گفت: این تفاهم نامه در راستای همکاری­ های علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و کاربردی در زمینه ارتباطات فناوری در سطح منطقه و بین الملل منعقد شده است.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به اینکه انجام همکاری ­های مشترک برای تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در راستای ایجاد فرصت‌های تجاری سازی ایده‌ها و طرح‌های فناورانه و نوآورانه از مفاد این تفاهم نامه است، اظهار داشت: کمک به توسعه محصول و گسترش سهم بازار با شناسایی، ایجاد کنسرسیوم فناوری غرب کشور، اجرای استارت آپ های تخصصی مشترک، معرفی طرح‌های با قابلیت تجاری سازی و همچنین همکاری و مشاوره های لازم به طرفین از جمله موضوعات این تفاهم نامه است.

شاکرمی همکاری و مشاوره در تجاری سازی طرح ­ها، ایده­ ها و محصولات فناوران، انجام پروژه­ های علم و فناوری در چارچوب قراردادهای فی مابین، برگزاری دوره های آموزشی مشترک را از جمله توافقات و تعهدات طرفین برشمرد.

وی افزود: همچنین در نظر است مطابق با مفاد تفاهم نامه؛ پارک علم و فناوری لرستان نسبت به انتقال تجربیات در زمینه راه اندازی بسترها و زیر ساخت های مالی، اداری و عمرانی پارک ایلام، انتقال تجربیات در زمینه راه اندازی زیر ساخت­های مراکز رشد و کانون های شکوفایی خلاقیت و نوآوری پارک ایلام و انتقال تجربیات در زمینه تدوین آیین نامه های با پارک ایلام همکاری کند.

رئیس پارک علم و فناوری لرستان تصریح کرد: همچنین پارک علم و فناوری ایلام به دلیل داشتن مرز مشترک با کشور عراق؛ برای صادرات محصولات شرکت ­های مستقر در پارک لرستان و استفاده از امکانات کریدور صادرات استان ایلام؛ همکاری، مشاوره و مساعدت لازم را خواهد داشت.