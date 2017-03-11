افزایش ۳۵درصدی جمعیت شاغلین در هرمزگان/لزوم تقویت کانون کارآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری شنبه شب در نهمین نشست کارگروه تخصصی اشتغال استان هرمزگان با بیان اینکه در هرمزگان توفیقات بسیار خوبی در زمینه اشتغال به دست آمده است، عنوان کرد: عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا آمار خوب اشتغال در استان به دست آمد.

وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی مردم در هرمزگان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ نزدیک به ۲۰ درصد رشد داشته است و نرخ بیکاری در ۱۱ ماهه سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱ نیز ۱.۳ درصد کاهش یافته و جمعیت شاغلین استان هرمزگان نیز در چهار سال اخیر، ۳۵ درصد افزایش یافته است.

استاندار هرمزگان افزود: این در حالی است که میزان جویندگان کار در هرمزگان در طول این مدت ۵۴ درصد افزایش یافته است که این آمار نشان می دهد کار و تلاش بسیاری برای ایجاد اشتغال در استان صورت گرفته است.

جادری با بیان اینکه در کل کشور در سال جاری ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، تصریح کرد: سهمیه در نظر گرفته شده برای هرمزگان در سال جاری ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی بود که طبق آمار سامانه رصد این رقم به طور کامل در هرمزگان محقق شده است.

وی خواستار تقویت کانون کارآفرینی در هرمزگان شد و بیان داشت: برای ایجاد اشتغال بیشتر باید به دنبال جذب سرمایه گذاری باشیم چون امکانات دولت محدود است و جذب سرمایه گذاری، حلال مشکلات اشتغال است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: در دولت تدبیر و امید یک و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص یافت و در این دولت رویکرد پرداخت تسهیلات به سمت بخش صنعت و کشاورزی برای ایجاد شغل پایدار بوده است.

جادری با تاکید بر اینکه برای توسعه اشتغال پایدار باید از ایده های نو و خلاق حمایت شود، گفت: در این راستا باید پرداخت تسهیلات و آموزش نیروهای متقاضی شغل را داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: نیاز است خانه های صنایع دستی در روستاها ایجاد شود و این امر موجب ایجاد و حمایت از مشاغل خانگی و خرد و کوچک می شود.

استاندار هرمزگان تاکید کرد: استفاده از کالاهای تولیدی داخل هرمزگان باید در دستور کار دستگاه های اجرایی استان قرار گیرد.