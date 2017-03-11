توجه به مسائل فرهنگی مناطق محروم افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی غروب شنبه در مراسم بهره‌برداری از بزرگ‌ترین کتابخانه و مرکز فرهنگی حضرت فاطمه زهرا(س) منطقه امامزاده ابراهیم که توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم ساخت شد اظهار کرد: مقام معظم رهبری دو ویژگی مهم «تدین» و «انقلابی‌بودن» را در توصیف مردم منطقه نیروگاه و شاه ابراهیم به کار بردند، چون در این مناطق باشخصیت‌ترین و ارزشمندترین افراد حضور دارند که از محرومیت تحمیلی و ناخواسته برخوردارند.

وی افزود: البته به برکت انقلاب اسلامی توجه به مسائل فرهنگی افزایش یافته و بیشتر نظرها به مردم و مناطقی است که هم نیازمند مسائل فرهنگی هستند و هم از این برنامه‌ها استقبال می‌کنند.

تولیت آستانه کریمه اهل بیت(س) با بیان این که مقام معظم رهبری به مردم مناطق نیروگاه و شاه ابراهیم علاقه ویژه‌ای دارند، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار محرومیت‌زدایی از این مناطق هستند.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به صحبت‌های حجت‌الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی قم در مورد فعالیت‌های جهادی در حوزه فرهنگی و تبلیغی، اظهار کرد: مردم نیروگاه و امامزاده ابراهیم در راهپیمایی‌ها، نماز جمعه و هر جا که نیاز به مشارکت مردم باشد حضور فعال و گسترده دارند و این روحیه انقلابی و بسیجی باید حفظ شود.

امام جمعه قم با قدردانی از دست‌اندرکاران ساخت کتابخانه و مرکز فرهنگی حضرت فاطمه زهرا(س) گفت: طرح‌های مصوب سفر مقام معظم رهبری به شهر مقدس قم با کرامت، عزت و آبرومندی اجرا شد.

تولیت آستانه کریمه اهل بیت(ع) تصریح کرد: اگر به نظام و انقلاب اسلامی معتقد هستیم باید با برنامه عمل کنیم.