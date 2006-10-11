به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت امور سينمايي اعلام كرد دبيرخانه بنياد ملي بازي هاي رايانه اي بر اساس اهداف مصوب آمادگي خود را براي دريافت طرح ها و ديدگاهها و محصولات توليدشده و استفاده از تجربيات و تحقيقات علمي و عملي و پژوهشي كليه توليدكنندگان حقيقي و حقوقي، موسسات توليدي و پژوهشي، مراكز و نهادهاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي اعلام مي دارد.
سياستگذاري، تدوين برنامه ها و راهبردهاي كشور در خصوص بازي هاي رايانه اي، تدوين قوانين و سياست هاي تشويقي، حمايتي و نظارتي و حمايت از پديدآورندگان بازي هاي رايانه اي منطبق با هنجارها و ارزش هاي ملي و اسلامي و همچنين شناسايي و جذب متخصصان اين عرصه و مشاركت در ارائه مجوزهاي لازم براي ساخت و توليد و تكثير و توزيع اين بازي ها از جمله اهداف تاسيس بنياد ملي بازي هاي رايانه اي است.
دبيرخانه بنياد ملي بازيهاي رايانهاي بر اساس ماموريت محولشده از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت ارشاد در معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت امور سينمايي اعلام كرد دبيرخانه بنياد ملي بازي هاي رايانه اي بر اساس اهداف مصوب آمادگي خود را براي دريافت طرح ها و ديدگاهها و محصولات توليدشده و استفاده از تجربيات و تحقيقات علمي و عملي و پژوهشي كليه توليدكنندگان حقيقي و حقوقي، موسسات توليدي و پژوهشي، مراكز و نهادهاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي اعلام مي دارد.
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