به گزارش خبرگزاري مهر، روابط عمومي معاونت امور سينمايي اعلام كرد دبيرخانه بنياد ملي بازي هاي رايانه اي بر اساس اهداف مصوب آمادگي خود را براي دريافت طرح ها و ديدگاهها و محصولات توليدشده و استفاده از تجربيات و تحقيقات علمي و عملي و پژوهشي كليه توليدكنندگان حقيقي و حقوقي، موسسات توليدي و پژوهشي، مراكز و نهادهاي دولتي، خصوصي و دانشگاهي اعلام مي دارد.



سياستگذاري، تدوين برنامه ها و راهبردهاي كشور در خصوص بازي هاي رايانه اي، تدوين قوانين و سياست هاي تشويقي، حمايتي و نظارتي و حمايت از پديدآورندگان بازي هاي رايانه اي منطبق با هنجارها و ارزش هاي ملي و اسلامي و همچنين شناسايي و جذب متخصصان اين عرصه و مشاركت در ارائه مجوزهاي لازم براي ساخت و توليد و تكثير و توزيع اين بازي ها از جمله اهداف تاسيس بنياد ملي بازي هاي رايانه اي است.