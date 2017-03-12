تکریم همسران شهدای مدافع حرم وظیفه همه است/تجلیل از خانواده شهدا

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مراسم تجلیل از همسران شهدای مدافع حرم شهرستان ورامین در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان برگزار شد.

امیر پور جوادی در حاشیه این مراسم گفتگو با خبرنگار مهر با بیان برنامه های متعدد گرامیداشت شهدا در شهرستان ورامین اظهار داشت: تجلیل از همسران شهدای مدافع حرم با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) برگزار شد و ۱۴ همسر شهید مدافع حرم مورد تکریم قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تا ساعتی دیگر تجلیل از خانواده شهدای نیروی انتظامی در ستاد فرماندهی انتظامی شرق استان تهران برگزار خواهد شد و همچنین دیدار دانش آموز مدرسه شاهد منتصرین با کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران در محل این اداره ظهر امروز انجام خواهد شد.

پور جوادی با اشاره به گلباران و عطرافشانی مزار شهدای حسین رضا(ع) توسط کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: ساعت ۲ بعداز ظهر با گلباران مزار شهدا با این عزیزان تجدید میثاق خواهد شد.

وی گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با امام جمعه موقت ورامین، دیدار ایشان با والدین شهدا شاخص دارای سه شهید و دو شهید شهرستان در روز سه شنبه انجام خواهد شد.

این مسئول ضمن بیان مقام والای شهدا گفت: شهدا جایگاه بسیار والایی دارند و برنامه های ما در برابر بزرگی این عزیزان بسیار ناچیز است، این گل های پرپر بودند که خون خود را نثار کردند تا اسلام بماند و قرآن بماند و عزت و عظمت ایران اسلامی بماند و هیچ دشمنی اجازه تعرض به این مرز و بوم را به خود ندهد.

پور جوادی روحیه ایثار و شهادت را تنها راه پیشرفت و توسعه کشور دانست و افزود: اگر در تمام عرصه ها از ایثار شهدا الگوبرداری کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهند شد و امروز ما بیش از هر زمان دیگر نیازمند ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه هستیم.