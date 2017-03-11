بروزرسانی طرح خطرپذیری شهرستان گلپایگان در دستورکار است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شیشه فروش، عصر شنبه در حاشیه آیین افتتاح و بهره برداری طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری گلپایگان، با اشاره به اینکه براساس سیاست های مدیریت بحران در جهت توانمندسازی شهرداری ها ۱۲ سالن چند منظوره مدیریت بحران در استان به بهره برداری رسیده است، اظهار داشت: به لحاظ اهمیت موقعیت شهرستان گلپایگان در غرب استان پیش بینی ساخت یک سالن چند منظوره مدیریت بحران به منظور استفاده از آن در مواقع بحرانی و برگزاری همایش ها و مسابقات ورزشی و اجرای طرح های آمادگی برای امور مختلف به شهرداری گلپایگان داده شد.

وی افزود: ستاد مدیریت بحران می تواند در مواقع بروز اتفاقات و حوادث طبیعی و غیرطبیعی با پیش بینی و استفاده از ابزارهای لازم در کوتاه ترین زمان ضمن کنترل حادثه نسبت به تمهید اقدامات لازم قدم بردارد که یکی از اهداف های بهره برداری از سالن های چند منظوره آموزش های مخصوص قبل از بحران به جامعه و آماده کردن آنها است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر اینکه سالن مدیریت بحران به منظور پیش بینی های لازم شهرداری و مدیریت بحران فرمانداری در کنترل حوادث خواهد بود، تصریح کرد: در چارچوب وظایف مدیریت بحران طی مأموریتی که به شهرداری ها داده شده لازم است سامانه مدیریت بحران را در شهرها ایجاد کنند.

وی بیان داشت: هماهنگی مدیریت بحران در شهرستان ها بر عهده فرمانداران، در شهرها شهرداران و در روستاها بر عهده دهیاران است و یکی از وظایف شهرداری ها در زمینه پیشگیری از حوادث تهیه طرح جامع شهری و پیش بینی حوادث طبیعی است که با توجه به سابقه سیلاب در این منطقه و تصادفات برون شهری و درون شهری مقرر شده طرح خطرپذیری به روز شده که خوشبختانه طرح خطرپذیری شهرستان گلپایگان با همکاری اساتید دانشگاه صنعتی تهیه و حدود ۴ سال قبل تحویل داده شده و به روز رسانی آن در دستور کار است.

شیشه فروش گام اول مدیریت بحران شهری که بر عهده شهرداری هاست را شناسایی مخاطرات حومه شهر برشمرد و اظهار کرد: به منظور شناسایی مخاطرات، شهرداری ها موظفند برای هر یک از آنها سناریو تنظیم کرده که ضریب آسیب پذیری را نسبت به وقوع حادثه بسنجند و مقاومت شهر در مقابل یک حادثه را با فراهم کردن زیرساخت های لازم در راستای پیشگیری از تشدید خسارات متناسب با استعدادهای هر شهرستان به انجام رسانند.

وی با اشاره به طرح آماده سازی مسیل کهن رود در شهرستان گلپایگان اظهار کرد: طرح مسیل کهن رود با توجه به سابقه سیلاب های فصلی از اعتبارات مدیریت بحران کشور در اختیار شهرداری قرار گرفت تا به منظور هدایت سیلاب های احتمالی بتواند اهداف مدیریت بحران را در شهرستان کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر اینکه پیشگیری از حوادث، شناخت حادثه است، افزود: تنظیم سناریو برای مقابله با حادثه و آماده کردن جامعه در صورت مواجهه با بروز حوادث را از امور مهم مدیریت بحران نام برد.

وی در پایان یادآور شد: حادثه ساختمان پلاسکو در تهران زنگ خطری برای همه شهرها بود تا در راستای ارزیابی سازه ها اقدام کنند که این تکلیف به شهرداری ها داده شده تا در راستای ایمن سازی سازه ها با همکاری مالکان اقدام اساسی انجام داده و به همین لحاظ نقش شهرداری ها دارای اهمیت است و بهره برداری از پروژه های مدیریت بحران در شهرستان گلپایگان برای شروع به راهی است که این شهرستان در زمینه حوادث ایمن شده و تا اجرایی کردن طرح خطر و استفاده بهینه از این سازه در راه آموزش همگانی قرار گیرد.