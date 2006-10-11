به گزارش خبرگزاري مهر "محمود شيخ "رئيس پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقياقات و فناوري با بيان اين مطلب افزود: همچنان‌‏كه كشورهاي صاحب ورزش و پيشرفته با عنايت به اهميت استفاده از تحقيقات ورزشي به نتايج درخشان و قابل قبولي نايل شده‌‏اند اين موفقيتها حاصل نشده مگر با حضور تشكيلات منسجمي در پژوهش و برنامه‌‏ريزي صحيح و مديريت كارآمد اين بخش و منابع و حمايت هاي مادي و معنوي بخش دولتي و جذب حمايت هاي بخش خصوصي.



وي ادامه داد:اگر مي‌‏بينيم در المپيك، كشورهايي مثل چين، روسيه، آمريكا، استراليا، كانادا و ... در صدر جدول مدال بگيران قرار دارند بدون شك سازمان ورزش كشورهاي مذكور هزينه‌‏هاي هنگفتي را خرج تحقيق و پژوهش در ورزش كرده است. بايد بدانيم و اعتقاد داشته باشيم كه هزينه تحقيقات و پژوهش هاي ورزشي، سرمايه گذاري بلند مدتي است كه در صورت به كارگيري نتايج آن، علاوه بر تربيت نيروي انساني متخصص، مي‌‏توانيم در آينده به كسب نتايج قابل قبول و افتخار آفريني در عرصه‌‏هاي بين المللي ورزشي براي ايران عزيز اميدوار باشيم.

رئيس پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، تحقيقي را كه به منظور شناسايي موانع، مشكلات پژوهشي تربيت بدني انجام شده را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت:83 درصد از اساتيد و اعضاي هيات علمي معتقدند كه سهم پژوهش در بودجه ورزشي كشور بسيار ناچيز است.باشگاه ها، مهم ترين و بهترين مكان براي طراحي و اجراي تحقيقات و پژوهش هاي متنوع و گوناگون در زمينه تربيت بدني هستند. از طرفي مسئولان باشگاه هاي ورزشي نيز بايد در كنار مخارج تيمداري و … سهمي براي پژوهش و تحقيق در ورزش كنار بگذارد. به عنوان مثال آمار غير رسمي، هزينه هاي فقط يك رشته ورزشي به نام فوتبال را در ايران بيش از 90 ميليارد تومان ذكر مي‌‏كند. حالا بايد ببينيم متوليان فوتبال كشور چه سهمي از اين پول هنگفت را خرج پژوهش و تحقيقات علمي در زمينه توسعه علم فوتبال نموده‌‏اند؟ باشگاه هاي ورزشي در كنار تيمداري چند طرح تحقيقاتي و پژوهشي در زمينه پيشرفت تيم هاي ورزشي خود به انجام رسانده‌‏اند؟ آيا يك درصد اين هزينه‌‏ها صرف كار علمي- تحقيقاتي فوتبال شده است؟



وي ادامه داد:در پژوهشي كه انجام شده 70 درصد از اعضاي هيات علمي تربيت بدني و علوم ورزشي كشور معتقدند عمده مراكز اطلاع رساني و امكانات آزمايشگاهي تربيت بدني و علوم ورزشي در پايتخت متمركز است و تعداد قابل توجهي از پژوهشگران ورزشي كه نيروهاي كارآمد و ارزشمند تربيت بدني و علوم ورزشي هستند دسترسي كامل به اين امكانات ندارند. به همين منظور ايجاد تسهيلات ويژه در زمينه تقسيم عادلانه استفاده از امكانات پژوهشي از جمله اهداف ويژه ماست. سعي ما بر اين است كه خانه پژوهش را راه اندازي كنيم تا برخي دغدغه هاي رفاهي اساتيدي كه صرفاً به منظور بهره مندي از اين امكانات پژوهشي به تهران مراجعه مي‌‏كنند را حل كنيم.



محمود شيخ خاطرنشان ساخت: سيستم كتابخانه و امكانات آزمايشگاهي اين پژوهشكده متعلق به همه دانشجويان و پژوهشگران ورزشي كشور است و در راستاي تحقق اين هدف، بايد در برنامه هاي پژوهشكده بازبيني انجام شود در واقع پژوهشكده تربيت بدني قصد دارد با تكريم پژوهشگران ورزشي، روح تازهاي در كالبد پژوهش در ورزش دميده شود.

