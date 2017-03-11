به گزارش خبرگزاری مهر ، تنها چند روز بعد از سفر جان مک کین سناتور آمریکایی به سوریه از طریق اراضی ترکیه، مقامات این کشور به بستن آب رود فرات به روی اراضی و مردم سوریه در شمال این کشور مبادرت ورزیدند که این کار، نقض آشکار موافقتنامه های بین المللی درباره تقسیم منابع آبی میان کشورها است.

صدا و سیمابه نقل از­خبرگزاری اسپوتنیک نوشته با وجود آرامش نسبی که بر منطقه شمال سوریه به خصوص بعد از آزادسازی شهر حلب حاکم است به نظر می رسد برخی قدرت های خارجی بر ادامه بی ثباتی در این منطقه اصرار دارند هر چند که این بی ثباتی ها نتایج منفی به همراه داشته باشد.

بعد از گذشت شش سال از تنش در سوریه که ترکیه در آن نقش دشمن دولت سوریه را بازی کرد، مقامات ترک امروز نیز آب رود فرات را که منبع اصلی آب مورد نیاز برای ساکنان شمال سوریه است به روی مردم این منطقه بستند.

پایگاه اینترنتی فرانسوی زبان « ارت سور انفو » نیز اعلام کرد بستن آب رود فرات به روی مردم شمال سوریه 23 ام فوریه گذشته صورت گرفت و بازتاب منفی به همراه داشت و باعث شد فعالیت همه بخش های تولید آب سد « تشرین » متوقف شود و ذخیره آب این سد بسیار کاهش یابد.

این نخستین بار نیست که ترکیه آب فرات را به روی سوریه می بندد و مردم این کشور را از منابع آبی مورد نیاز خود محروم می کند.

این اقدامات با هدف کسب دستاوردهای سیاسی در منطقه صورت می گیرد.