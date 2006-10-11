كمبود آب اصلي ترين معضل شهريار است

به گزارش خبرنگار مهر در كرج، حجت الاسلام علي خاتمي پيش از سخنان رئيس جمهوري در جمع مردم شهريار اظهار داشت: اكثر مردم شهريار شغل كشاورزي و دامداري دارند و آب براي آنها اصلي ترين وسيله كار و ادامه حيات است .

وي افزود: بيكاري ، نبود زيرساختهاي اقتصادي ، عدم وجود مراكز بيمارستاني و آموزش عالي و كمبود مراكز فرهنگي سبب عقب ماندگيهاي تاريخي در اين شهرستان نزديك به پايتخت شده است.

خاتمي تصريح كرد: بيكاري در اين منطقه از كشور به حدي حاد شده كه شهريار را به مرز فساد كشانده است و اگر مسئولان تمهيدي جدي براي حل اين موضوع نداشته باشند مشكل حادتر و بغرنج تر خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد: احداث مراكز درماني و تخصيص تخت بيمارستاني متناسب با جمعيت از ديگر نيازهاي اساسي شهريار است به نحوي كه شهروندان اين شهرستان براي درمان چاره اي جز مراجعه به كرج و تهران ندارند.

امام جمعه شهريار اظهار اميدواري كرد با حضور رئيس جمهور در اين شهرستان عقب ماندگي هاي شهريار در بخشهاي مختلف مرتفع شود.

ساعتي قبل رئيس جمهور در ادامه بيستمين سفر استاني خود در جمع مردم شهريار حاضر شد.