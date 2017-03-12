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۲۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۶

گردشگری همدان در کوهستان/ظرفیتی که کمتر دیده می‌شود

گردشگری همدان در کوهستان/ظرفیتی که کمتر دیده می‌شود

همدان -کوهستان «الوند» همدان به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در بردارنده «گهواره مریم»، «چشمه حوض نبی»، «تخت نادر» و«آرامگاه سام بن نوح» است که به نوعی ظرفیتی عظیم برای جذب گردشگر به شمار می رود.

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خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همدان گنجینه ای بزرگ از فرهنگ مردمی گذشته را در دل خود دارد و باورها، پندارها، فرهنگ عامه و حتی فرهنگ اساطیری بسیار در طول سده ها در این منطقه بهم آمیخته و تنیده است و در این میان کوهستان الوند از جمله نقاطی است که بسیاری از باورها و پندارهای مردمی را در خود دارد.

کوهستان الوند که همدان را همچون دیواری به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند دارای ۹ قله است که هریک نامی را به خود اختصاص داده است.

قله الوند در قسمت غربی و قله یخچال در جنوب شهر با ارتفاع سه هزار و ۷۰۰ متر به عنوان بلندترین قله الوند ثبت شده است.

این کوهستان زیبا ظرفیتی بی نظیر برای جذب گردشگران دوستدار طبیعت است.

کد مطلب 3929926

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