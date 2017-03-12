خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: همدان گنجینه ای بزرگ از فرهنگ مردمی گذشته را در دل خود دارد و باورها، پندارها، فرهنگ عامه و حتی فرهنگ اساطیری بسیار در طول سده ها در این منطقه بهم آمیخته و تنیده است و در این میان کوهستان الوند از جمله نقاطی است که بسیاری از باورها و پندارهای مردمی را در خود دارد.

کوهستان الوند که همدان را همچون دیواری به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می کند دارای ۹ قله است که هریک نامی را به خود اختصاص داده است.

قله الوند در قسمت غربی و قله یخچال در جنوب شهر با ارتفاع سه هزار و ۷۰۰ متر به عنوان بلندترین قله الوند ثبت شده است.

این کوهستان زیبا ظرفیتی بی نظیر برای جذب گردشگران دوستدار طبیعت است.