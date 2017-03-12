به گزارش خبرنگار مهر، سیدبیوک موسوی شامگاه شنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان، مدال‌آوران و حامیان هیئت کشتی استان زنجان، افزود: امروز اهمیت کشتی برای هیچ‌کس پوشیده نیست.

وی اظهار کرد: ورزش در عصر حاضر توانسته به واسطه ایجاد جذابیت، همانند هنر، اثربخشی خود را در جوامع مختلف به جا گذاشته و یکی از مهم‌ترین اثرگذاری ورزش در جامعه، پایین آوردن میزان آسیب‌های اجتماعی است و خوشبختانه این امر در استان مشهود است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان گفت: در حوزه ورزش بانوان نیاز به توجه بیشتری است وباید به توسعه ورزش بانوان به صورت جدی کمک شود.

موسوی با بیان اینکه برای پایین آوردن میزان آسیب‌های اجتماعی در جامعه، باید نگاه خاصی به ورزش داشته باشیم، گفت: اگرچه استان در میزان رویکرد به انواع آسیب های اجتماعی از وضعیت مطلوبی در کشور برخوردار است، اما در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باید توجه بیشتری به توسعه ورزش صورت گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط امروز استان زنجان شایسته مردم زنجان نیست و در زنجان کمبودهایی در بخش‌های مختلف وجود دارد که نیاز به توجه ویژه‌ای داردو این استان نیز مانند برخی دیگر از استان‌های کشور، از شرایط مطلوب‌تری دارد.

معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار زنجان تصریح کرد: به ورزش بانوان و دختران باید به اندازه ورزش آقایان و پسران توجه شود و در برخی موارد محدودیت‌های غیر قابل قبولی به حوزه ورزش بانوان وارد می‌شود که این خوب نیست.

موسوی با بیان اینکه جامعه ما نیاز به شادی دارد و از خلأهای جامعه ما عدم توجه جدی به بحث نشاط و شادابی است، گفت: ورزش یکی از مهمترین موضوعات برای همه کشورها در عرصه های ملی و بین المللی به شمار می رود که همواره در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ورزش یکی از موثرترین و کارآمدترین حوزه های رشد و توسعه و عامل ایجاد سلامت و بهداشت روح و جسم و روان در جامعه محسوب می شود.

وی بر ورود بخش خصوصی در عرصه ورزش اشاره کردو گفت:حضور بخش خصوصی در عرصه ورزش، نیازمند فراهم کردن شرایط و امکاناتی است تا سرمایه‌گذاران در این عرصه بتوانند به راختی فعالیت کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری زنجان یاد آورشد: یکی از دغدغه‌ها در عرصه ورزش، بحث ورزش بانوان است که اعتقاد داریم ورزش بانوان نیز باید همانند ورزش آقایان رشدداشته باشد.

موسوی افزود: ورزش از مهمترین حوزه‌های اقدام و عمل در همه دوره‌ها بوده و از مهمترین موضوعات برای هر کشوری، چه در عرصه‌های بین‌المللی و چه در عرصه ملی، ورزش است.

وی اظهار داشت: اهمیت ورزش برای همه آشکار شده و ورزش از موثرترین و کارآمدترین حوزه‌ها در رشد و بالندگی جامعه است و حوزه‌هایی همانند ورزش می‌تواند، توجه همگان را به خود جلب کند.