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۲۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مركز تحقيقات ناباروري در دانشگاه علوم پزشكي همدان راه اندازي مي شود

مركز تحقيقات ناباروري در دانشگاه علوم پزشكي همدان راه اندازي مي شود

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان از تأسيس مركز تحقيقات باروري و ناباروري در اين دانشگاه خبر داد.

دكتر "عبدالله فرهادي نسب" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: تأسيس اين مركز در ادامه توسعه فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي همدان در حال انجام است و اميدواريم با موافقت وزارت بهداشت با راه اندازي آن، در اين موضوع توان علمي دانشگاه را افزايش دهيم.

وي اضافه كرد: از ديگر موضوعات مورد توجه در دانشگاه علوم پزشكي همدان بحث ديابت است كه به همين منظور طرح مركز تحقيقات ديابت نيز در دست بررسي دانشگاه قرار دارد كه پس از موافقت اوليه وزارت بهداشت، فعاليت هاي آن آغاز مي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي همدان همچنين از افزايش اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه خبر داد و گفت: بر اساس فراخوان انجام شده در دانشگاه، اعضاي هيئت علمي جديد به دانشگاه اضافه شده است تا توان آموزشي دانشگاه افزايش يابد.

کد مطلب 392996

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