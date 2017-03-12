سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: طی سه سال گذشته با هدف توسعه صنعتی استان چند برنامه در دستور کار بوده که از آن جمله تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است.

وی افزود: در سه سال گذشته ۳۰۰ طرح نیمه‌تمام به بهره‌برداری رسیده که این رقم ۲۵ درصد کل واحدهای تولیدی استان را شامل می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان افزود: در واقع یک‌چهارم طرح‌های تولیدی استان در سه سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

عاملی راهبرد دوم توسعه صنعتی را تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت دانست و گفت: جذب سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت به جد مورد تأکید بوده و از دغدغه‌های مسئولان است.

وی متذکر شد: در سه سال گذشته درخواست‌های متعددی برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعتی استان به ثبت رسیده که رقم این درخواست‌ها معادل ۴۵ درصد کل درخواست‌های سرمایه‌گذاری استان از اول استان شدن است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تأکید کرد: علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت استان روند رو به رشدی دارد و تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری واصله نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.