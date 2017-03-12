کار فرهنگی و ارزشی از ارکان مهم منابع طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مجتبی حسینی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه طبیعی، افزود: منابع طبیعی جایگاه والایی در ادیان اسلامی دارد و در تورات حق ویژه و حق مالکیت برای منابع طبیعی نوشته اند.

وی اظهار کرد: باید برای توسعه فرهنگ حراست و حفاظت از منابع طبیعی باید اقدامات فرهنگی انجام شده و از ظرفیت روحانیون به خوبی استفاده شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: از ارکان مهم منابع طبیعی، کار فرهنگی و ارزشی است و اجرای این طرح ها باعث ترویج حفاظت ازمنابع طبیعی می شود.

وی با اشاره به اینکه حراست و حفاظت از منابع طبیعی نیاز به عزم همگانی دارد، اظهار کرد: اجرای برنامه سفیران انفال از اقدامات مهم سازمان منابع طبیعی است که این طرح توسط ۱۷ مبلغ و روحانی اجرا می شود.

حسینی افزود: این طرح در ۲۸ روستای استان که با چالش جدی در حوزه منابع طبیعی مواجه هستند، اجرا می شود.

وی گفت: اعزام سفیران انفال به مناطق مختلف، اقدام ویژه ای است که در راستای فرهنگ سازی حفاظت از منابع طبیعی توسط مردم انجام شده است و در این استان هم به خوبی اجرا می شود.

نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یاد آورشد: باید فرهنگ بهره برداری از آب در استان زنجان اصلاح شود و جلوی برداشت های غیر مجاز در استان گرفته شود و تحقق این امر مهم نیازمند برنامه ریزی و مدیریت است.

حسینی با بیان اینکه در استان زنجان سفیران انفال به خوبی اجرا می شود، تصریح کرد: محققان نظر دارند که آب و خاک در ایران درحال از بین رفتن است چرا که ما آب را می توانیم بخریم ولی خاک را نمی شود از جایی خرید و جایگزینی پیدا کرد چرا که تولید خاک ۳۰۰ سال طول می کشد.