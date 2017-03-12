پیروزی قاطع تیم آتلیه طهران قم برابر شاهد شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابت‌های فوتسال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور شنبه شب به پایان رسید و تیم فوتسال آتلیه طهران قم با پیروزی قاطع برابر حریف به صدرنشینی خود ادامه داد.

تیم‌های فوتسال آتلیه طهران قم و شاهد شیراز در سالن شهید حیدریان یکی از دیدارهای مهم این هفته را برگزار کردند که در این بازی نماینده قم موفق شد با ارائه یک بازی برتر برابر حریف شیرازی خود، به پیروزی قاطع و کوبنده ۸ بر یک دست یابد.

نماینده فوتسال قم که در بازی رفت در شیراز مغلوب حریف خود شده بود در این بازی از همان ابتدای بازی عرصه را بر حریف تنگ کرد و در نیمه نخست با ۲ گل از علی ابراهیم بیگی و یک گل از سعید قلندری ۳ بر صفر برنده به رختکن رفت.

در نیمه دوم در شرایطی که هر ۲ تیم در مقاطعی از بازی به آرایش پاور پلی روی آورده بودند، تیم آتلیه طهران قم باز هم موفق‌تر عمل کرد و توانست فاصله را بیشتر کرده و در نهایت با پیروزی ۸ بر یک در روز حمایت پرشور هوادارانش این بازی را به سود خود پایان دهد.

در این نیمه، سعید قلندری با به ثمر رساندن یک گل دیگر خود را در این بازی ۲ گله کرد و محمد قدیمی نیز ۲ برای آتلیه طهران به ثمر رساند و علی اصغر احمدی و علی فیاضی بازیکن افغانستانی آتلیه طهران دیگر گلزنان نماینده فوتسال قم در این بازی بودند.

شاگردان سید وحید غیاثی با این پیروزی دلچسب با توجه به کسر امتیازات و بازی‌های تیم مقاومت قرچک در صدر جدول قرار گرفتند و صعود آن‌ها به مرحله نهایی لیگ دسته اول تا حدود زیادی مسجل شده است.

آخرین مسابقه تیم آتلیه طهران قم در این مسابقات در دور گروهی برابر تیم انتهای جدولی بهراد اردبیل در خانه حریف برگزار می‌شود و نماینده قم در مرحله نهایی به صورت دوره‌ای و رفت و برگشت با ۳ تیم رقابت می‌کند تا در نهایت ۲ تیم راهی لیگ برتر فوتسال شوند.