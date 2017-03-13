وجود ۴۳ روستای هدف گردشگری در زنجان/«گلابر» روستایی به قدمت تاریخ

خبرگزاری مهر، گروه استانها-سولماز شهبازی: گلابر روستایی زیبا و تاریخی با طبیعتی چشم نواز و دلچسب و سد زیبایش منتظر گردشگران و مسافران است تا اوج زیبایی و طروات طبیعت را به آنها هدیه کند.

روستای پلکانی گلابر در شهرستان ایجرود با ۴۰ پله ساسانی، جزیره ای در وسط سد، منظره چشم نواز سد گلابر، مسجد قدیمی گلابر و طبیعت زیبای آن کماکان سایبانی برای گردشگران ندارد.

روستای گلابر در ۵۲ کیلومتری سمت جنوبی زنجان واقع شده است. در این روستا آثاری از قلعه زیبایی در بالای کوه مشرف بر روستا دیده می­ شود.در دامنه غربی این ارتفاعات تل تاریخی مسجد گلابر واقع شده که مورد حفاری قرار گرفته و مجموعه بسیار ارزشمندی از دل خاک نمایان شده است.

این مجموعه از یک مسجد و یک خانقاه تشکیل شده که احتمال دارد بقعه باشد. مسجد دارای پلان مربع نسبتا کوچکی است که دور تا دور آن تا ارتفاع ۱.۵ متری از سنگ تراورتن ساخته شده و بر روی آن اسماء جلاله و اسامی ائمه اطهار (ع) و نام حضرت فاطمه (س) همراه با نقوش اسلیمی حکاکی شده است.

در حفاری انجام گرفته در محل، اثری از نوع سقف مسجد، پدیدار نشد اما با مشاهده سنگ­ های اطراف بنا و قراین موجود و مقایسه با بناهای هم­ردیف آن چنین می­نماید که سقف ابتدایی مسجد، گنبد مدوری بوده که به لحاظ عدم انسجام سنگ ­ها فرو ریخته و در دوره ­های بعدی، سقف با تیر و تخته پوشیده شده است.

صخره معروف به قیرخ ایاق (هزار پا) در جنوب روستای گلابر

قدمت این مسجد به حدود قرن پنجم هجری باز می­ گردد. این بنا بعد از بازسازی، اکنون مورد استفاده اهالی قرار گرفته است. در سمت شمالی آثار و بقایای ساختمانی مشهود است که گمان می­رود آرامگاه شیوخ بوده است.

همه فصول سال به ­ویژه تابستان روستای گردشگری گلابر پذیرای میهمانانی است که برای استفاده از طبیعت چشم ­نواز گلابر وارد این روستا می­ شوندصخره معروف به قیرخ ایاق (هزار پا) نیز در جنوب روستای گلابر قرار گرفته و از ارتفاع جالب توجهی برخوردار است که از پایین آن مسیر پل ه­ای برای بالا رفتن از آن وجود دارد که به همین دلیل آن­را قیرخ ایاق نامیده­ اند.

همه فصول سال به ­ویژه تابستان روستای گردشگری گلابر پذیرای میهمانانی است که برای استفاده از طبیعت چشم ­نواز گلابر وارد این روستا می­ شوند.

گرچه حالا به­ دلیل نبود خدمات رفاهی و گردشگری در روستای گلابر و بلااستفاده رها شدن ساختمان­های اطراف سد، اغلب گردشگران از سمت روستای شویره برای ماهیگیری روانه روستای مجاور گلابر می­ شوند اما این نوع گردشگری نه به مذاق گردشگر و نه اهالی خوش نمی­ آید.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: قلعه مربوط به دوره ساسانی واقع در سد گلابر این استان تا سه سال آینده بازسازی می شود.

سد گلابر ظرفیت بسیار بالایی در بحث گردشگری دارد

یحیی رحمتی با اشاره به اینکه سد گلابر ظرفیت بسیار بالایی در بحث گردشگری دارد افزود: باید از ظرفیت این سایت به خوبی استفاده شود.

وی اظهار داشت: سازمان میراث فرهنگی در راستای استفاده درست از ظرفیتهای مهم سد گلابر برنامه ریزی لازم و مدون را تدوین کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: توجه به صنعت گردشگری باعث توسعه اقتصادی می شود و اشتغال پایدار را به دنبال دارد.

رحمتی تاکید کرد: در جوامع پیشرفته صنعت توریسم پتانسیل و یک امتیاز مهم برای توسعه است بنابراین این سازمان هم برای تقویت صنعت توریسم در استان راهکارهای لازم را در سالجاری تدوین کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان افزود: خبرهای نویدبخش برای احیای روستای گردشگری گلابر داریم، با شرکت آب منطقه ­ای برای تبدیل تاسیسات پایین­ دست سد گلابر با کاربری گردشگری و احیای قلعه ساسانی جزیره وسط سد به توافق رسیده­ ایم.

رحمتی خاطرنشان کرد: سرمایه­ گذار پیشین که اقدامی در گلابر انجام نداده خلع ید شده و برای جذب سرمایه­ گذار جدید اقدامات لازم صورت می گیرد.

به گفته وی، طرح مطالعات جامع گردشگری منطقه گلابر که اعتبار اولیه آن مصوب شده است، امسال اجرایی می­ شود.

با توجه به اینکه سد گلابر دارای ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر است و استقبال مناسبی از این منطقه وجود دارد­، از سوی دیگر در مسیر ترانزیتی و پرتردد قرار گرفته است، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

گلابر از موقعیت بی‌نظیری برای سرمایه ­گذاری برخوردار است

آمارهای گردشگری سال گذشته مبین آن بود که مسیر گردشگری گلابر جزو پرترددترین مسیرهای گردشگری در استان بوده است و گلابر از موقعیت بی‌نظیری برای سرمایه ­گذاری برخوردار است و در صورت سرمایه­ گذاری بسیار سودده خواهد بود؛ چراکه صنایعی همچون سیمان خمسه، فولاد سهند، روی و پتروشمی که هزاران کارمند و کارگر را مقیم شهرستان ایجرود کرده، نیاز به مناطق تفرحی گردشگری را دوچندان کرده است.

سد گلابر در این منطقه جاذبه بی‌نظیری است که وجود صخره‌ها و دیوارهای بلند در اطراف آن چشم‌انداز منحصر به‌ فردی به آن بخشیده است، همچنین در سد گلابر شرایط برای ورزش‌های آبی، صخره ­نوردی و ماهیگیری فراهم است.

نورهای سفالی حکایت روزگاران نه چندان دور است، بوی صفا و صمیمیت و نان داغ مادربزرگ‌ها را دارد که در کنار قصه‌های شاد، دوران کودکی خود را بازنمایی می‌کند.

نورهای سفالی حکایت روزگاران نه چندان دور است، بوی صفا و صمیمیت و نان داغ مادربزرگ‌ها را دارد که در کنار قصه‌های شاد، دوران کودکی خود را بازنمایی می‌کند.

تنورهای سفالی گلابر یادمان بوی برکت در گذشته های دور

روستایی پلکانی با چهل‌پله ساسانیان، مسجد تاریخی، سد گلابر، باغ‌ها و کوچه باغ‌هایش که همگی فرصتی ناب برای جذب گردشگرند، بانوانی هنرمند هم در پازل دارایی‌های خود گنجانده است و آن زنان سفالینه ساز هستند.

گلابر یکی از مهمترین روستاهای گردشگری شهرستان ایجرود از توابع استان زنجان است که مدت‌هاست دولت برای رونق گردشگری دراین فرصت تاریخی -طبیعی برنامه‌ریزی می‌کند.

تنورهای سفالینه و ظروف سفالی تولید شده در این روستا برای آنان که شناختی از آن دارند یادآور نان تنوری و لبنیات محلی است که در دل خاک منطقه جا خوش می‌کنند.

تنورهای قد و نیم قد برای طبخ نان حاصل دست‌زنانی است که این روزها در دوره میان سالی سیر می‌کنند. شش بانوی میان سال و مسن که هنر مادران خود را به ارث برده‌اند و با ساخت تنور و «سیین» یا همان ظروف نگهداری نان و ساییدن کشک و ... نان‌آور خانه شده‌اند.

تنورها سفالی را این روزها راهی خانه باغ‌ها یا نانوایی‌های سنتی گاه تا میانه و تهران می‌کنند اما دریغ که جوانی در این روستا با این هنر خاکی انس نگرفته و هر چه هست یادگار مادرها و مادر بزرگ‌ها است.

اثر تاریخی آق‌قلعه، از قلعه‌های بسیار زیبای حاشیه روستای گلابر است با پیگیری که انجام گرفته در بخشی از این قلعه ابزار سنگی متعلق به دوره پیش از تاریخ کشف شده است. این قلعه که در میان اهالی به «آق قلعه» معروف است، دارای ۴۰ پله سنگی بوده که به مرور زمان تخریب شده است. در حال حاضر به علت عدم دسترسی به طبقات فوقانی، هم اکنون ۴۰ پله فلزی توسط اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان جایگزین پله‌های سنگی شده است