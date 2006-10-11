زمينه گفتگو درباره تشكيل دولت وحدت ملي فلسطين هنوز فراهم است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري العالم، وي افزود: جايز نيست كه برخي سخنگويان كميته اجرايي سازمان آزاديبخش فلسطين يا جنبش فتح درطرح ابتكارات جديد به جاي تشكيل دولت وحدت ملي شتاب به خرج دهند، زيرا زمينه گفتگو بين ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان واسماعيل هنيه نخست وزير فلسطين به منظور تشكيل دولت وحدت ملي همچنان هموار است.



حلبيه تاكيد كرد : درخواست از جنبش حماس براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و توافقنامه هاي امضا شده بين سازمان آزاديبخش فلسطين(ساف) و اين رژيم و درخواست براي پذيرش ابتكار صلح اعراب و خلع سلاح مقاومت، خواسته هاي ظالمانه و به زيان ملت فلسطين است.



وي افزود: رژيم صهيونيستي از زمان انتفاضه مبارك مسجد الاقصي در سال 2000 از اجراي اين توافقنامه هاي ظالمانه شانه خالي كرده است، بنابراين اين رژيم ارزشي براي توافقنامه ها قائل نيست.



حلبيه اين پرسش را مطرح كرد كه به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي در حالي كه اين رژيم حقوق ملي و اساسي ملت فلسطين را به رسميت نمي شناسد و اقدام به محاصره و كشتار فلسطيني ها مي كند، چه ارزشي دارد؟.



وي خاطرنشان كرد: در يكي از مهمترين مفاد ابتكار صلح عربي ضرورت درباره به رسميت شناختن دو كشور فلسطيني و اسرائيلي تاكيد شده است،اما جنبش حماس و اكثريت گروههاي فلسطيني، رژيم صهيونيستي را به رسميت نمي شناسند.



اين عضومجلس قانونگذاري فلسطين درباره ابتكارياد شده خاطرنشان كرد: براساس اين ابتكار، مرحله بعد از به رسميت شناختن اسرائيل عادي سازي روابط اين رژيم و كشورهاي عربي است.



وي اظهارداشت: آريل شارون نخست وزير پيشين رژيم صهيونيستي همين طرح صلح را نيز به محض تصويب در اجلاس سران عرب در سال 2000ميلادي رد كرد و نپذيرفت.



حلبيه علت اعمال محاصره اقتصادي و سياسي كشورهاي غربي، اسرائيل و برخي از كشورهاي عربي عليه ملت فلسطين را به خاطربرگزيدن جنبش حماس در انتخاباتي سالم و دموكراتيك دانست كه همه محافل بين المللي به سلامت اين انتخابات اذعان كردند.



وي اين پرسش را مطرح كرد: چرا برخي اصرار مي كنند كه يك طرف فلسطيني بايد اسرائيل را به رسميت بشناسد، درحالي كه هيچ اصرار و پافشاري مبني بر ضرورت به رسميت شناختن ملت فلسطين از سوي اسرائيل وجود ندارد؟.



اين عضو مجلس قانونگذاري فلسطين همچنين اين سوال را مطرح كرد كه اگر جنبش فتح و ساير گروههاي فلسطيني، اسرائيل را به رسميت نمي شناسند، پس چرا به جنبش حماس فشار مي آورند كه اين رژيم را به رسميت بشناسد و از اصول و مباني ثابت خود در برابر ملت فلسطين دست بردارد؟.



وي درپايان تاكيد كرد: ملت فلسطين جنبش حماس را براساس اصول و مباني ثابت اين جنبش برگزيد و حماس هرگز رژيم صهيونيستي را به رسميت نخواهد شناخت، زيرا چنين اقدامي خيانت به ملت فلسطين است.

با وجودي كه روزگذشته غازي حمد سخنگوي دولت فلسطين پس از اعلان شكست ميانجيگري قطرميان حماس و فتح تاكيد كرد: ميانجيگري قطر به پايان نرسيد و تا تشكيل دولت وحدت ملي درفلسطين فاصله اي نيست .نبيل عمرو" مشاور اطلاع رساني رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين از شكست طرح قطر براي تشكيل دولت وحدت ملي خبر داد.