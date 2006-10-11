درد عشقي كشيده ام كه مپرس

به گزارش مهر ، " حافظ " به زبان عربي يعني : نگه دارنده و به كسي گفته مي ‌شود كه بتواند قرآن را از حفظ بخواند . بسياري حافظ شيرازي را بزرگترين شاعر ايراني تمام دورانها مي‌دانند. احمد شاملو شاعر معاصر ايراني معتقد بود كه حافظ بزرگترين شاعر جهان است. اشعار حافظ را غزل مي ‌گويند و بن مايه غالب غزليات او عشق است.



درباره زندگي حافظ اطلاعات دقيقي در دست نيست ، اما تا آنجا كه در تذكره ‌هاي مختلف آمده ‌است، محققان بر سر برخي مسايل اتفاق نظر دارند . گفته مي‌شود كه پدر وي بهاء الدين نام داشته و تاجر بوده ‌است. حافظ كودكي بيش نبود كه پدرش را از دست مي‌ دهد. نزديك به يك قرن پيش از تولد او ( يعني در سال 638 ه‌جري قمري - 1240 م ) محي الدين عربي ديده از جهان فرو بسته بود و پنجاه سال قبل ازآن ( يعني در سال 672 ه ‌ق - 1273 م ) مولانا جلال‌ الدين محمد بلخي (رومي) درگذشته بود.





حافظ را در زمره چيره ‌دست‌ ترين استادان غزلسرايي در زبان فارسي دانسته ‌اند موضوع غزل وصف معشوق، مي، و مغازله ‌است و غزلسرايي را بايد هنري دانست ادبي ، كه درخور سرود و غنا و ترانه پردازي ا‌ست .





آرامگاه حافظ در شهر شيراز زادگاه وي واقع شده ‌است، در منطقه ‌اي كه حافظيه خوانده مي ‌شود. اين مكان يكي از جاذبه‌ هاي مهم توريستي شهر شيراز به شمار مي‌ رود. در اصطلاح عاميانه اهالي شيراز، رفتن به حافظيه يعني زيارت آرامگاه حافظ. اصطلاح زيارت كه تنها براي اماكن مقدس نظير كعبه و بارگاه حسين بن علي امام سوم شيعه به كار مي‌رود، به خوبي نشان مي‌دهد كه حافظ در نزد ايرانيان چهره ‌اي مقدس دارد.



معتقدان به حافظ رفتن به آرامگاه او را با آداب و رسومي آييني همراه مي‌كنند، از جمله با وضو به آنجا مي ‌روند و در كنار آرامگاه حافظ كفش خود را بيرون مي ‌آورند كه در فرهنگ مذهبي ايران نشانه احترام و قدسي بودن مكان است. آرامگاه حافظ همچنين مكاني فرهنگي است ، به عنوان مثال برنامه ‌هاي مختلف شعرخواني شاعران مشهور يا كنسرت خوانندگان به خصوص سبك موسيقي ايراني و عرفاني در كنار آن برگزار مي ‌شود. حافظ شيرازي در شعري پيش بيني كرده ‌است كه گور او پس از مرگش زيارتگاه خواهد شد :

بر سر تربت ما چون گذري، همت خواه

كه زيارتگه رندان جهان خواهد شد





هر چند از نظر ظاهر، حافظ قالب ‌هاي شعري استادان پيش از خودش و شاعران معاصرش همچون خاقاني، نظامي، سنايي، عطار، مولوي، عراقي، سعدي، امير خسرو، خواجوي كرماني، و سلمان ساوجي را پيش چشم داشته ، زبان شعري، سبك و شيوه هنري و نيز اوج و والايي پيام‌ ها و انديشه ‌هاي بيان ‌گرديده با آنها چنان بالا و ارفع است كه او را نمي ‌توان پيرو هيچكس به‌حساب ‌آورد .



كس چو حافظ نگشاد از رخ انديشه نقاب

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند



امروز در خانه هر ايراني يك ديوان حافظ يافت مي ‌شود. ايرانيان طبق رسوم قديمي خود در روزهاي عيد ملي يا مذهبي نظير نوروز بر سر سفره هفت سين، شب يلدا و... با كتاب حافظ فال مي ‌گيرند. براي اين كار يك نفر از بزرگان خانواده يا كسي كه بتواند شعر را به خوبي بخواند يا كسي كه ديگران معتقدند به اصطلاح خوب فال مي‌ گيرد ابتدا نيت مي ‌كند، يعني در دل آرزويي مي‌كند . سپس به طور تصادفي صفحه ‌اي را از كتاب حافظ مي ‌گشايد و با صداي بلند شروع به خواندن مي‌كند . سپس مي‌كوشد بنا به آرزوي خود بيتي را در شعر بيابد كه مناسب باشد .





اصطلاح خوب فال گرفتن در حالتي گفته مي ‌شود كه شخصي چندين بار براي افراد مختلف فال بگيرد و هر بار براي نيت ‌ها و آرزوهاي متفاوت پاسخي داشته باشد . كساني كه ايمان مذهبي داشته باشند هنگام فال گرفتن فاتحه اي مي‌ خوانند و سپس كتاب حافظ را مي‌بوسند، آنگاه با ذكر اورادي آن را مي ‌گشايند و فال خود را مي‌خوانند. به دليل ابهام و چند معنايي بودن غزليات حافظ ، شعر او خصلتي پيامبرانه دارد. به همين دليل در هنگام فال گرفتن پاسخگوي نيت‌ هاي متفاوت است .



درد عشقي كشيده ام كه مپرس

زهر هجري چشيده ام كه مپرس



آن چنان در هواي خاك درش

مي رود آب ديده ام كه مپرس